Đài Tiếng nói Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

(VTC News) -

Sáng 4/10, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (số 58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ phát động quyên góp nhằm sẻ chia khó khăn với đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ; các Phó Tổng Giám đốc VOV gồm ông Vũ Hải Quang, ông Ngô Minh Hiển, ông Phạm Mạnh Hùng; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Nguyễn Văn Chí cùng đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị, phòng ban trực thuộc.

Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cho biết, trong những ngày qua, bão số 10 cùng hoàn lưu đã gây ra những tổn thất rất lớn về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, VOV đã huy động tối đa nguồn lực truyền thông, từ phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và mạng xã hội để kịp thời thông tin về tình hình mưa bão, phản ánh sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như nỗ lực của các lực lượng tại hiện trường trong công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh buổi phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. (Ảnh: Minh Đức)

Theo Tổng Giám đốc VOV, buổi phát động quyên góp hôm nay là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Đài, góp phần hỗ trợ bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của VOV tiếp tục bám sát tình hình, tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh và ứng phó với thiên tai, nhất là trong bối cảnh cơn bão số 11 được dự báo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong vài ngày tới.

“Chúng ta cần tiếp tục thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác về diễn biến của bão, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc vốn đang ngậm nước sau nhiều đợt mưa lớn. Đồng thời, phản ánh đầy đủ nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu trong công tác ứng phó, giúp người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại”, ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Minh Đức)

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng cũng cho biết thêm, riêng trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão đã xuất hiện và gây ảnh hưởng đến nhiều địa phương của nước ta. Trong đó, bão số 10 để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tính đến tối 2/10, đã có 65 người chết và mất tích, 164 người bị thương.

Ngoài ra, 349 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 172.000 căn khác hư hỏng và trên 100.000 ha lúa, hoa màu, thủy sản bị ngập úng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 15.864 tỷ đồng.

Ông Hùng cảnh báo, trong bối cảnh bão số 11 đang tiến gần, nguy cơ xảy ra mưa lớn kéo dài ở miền Bắc là rất lớn, trong khi khu vực miền núi phía Bắc đã bão hòa nước. Do vậy, nguy cơ sạt trượt đất đá, lũ quét rất cao, đặt ra thách thức lớn trong công tác phòng chống thiên tai.

“Tất cả các đơn vị của VOV phải tiếp tục tập trung cao độ, bảo đảm thông tin liên tục, chính xác, phục vụ nhân dân kịp thời đối phó với bão lũ”, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng chia sẻ tại lễ phát động. (Ảnh: Minh Đức)

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống kê đến 9h ngày 3/10 đã có 66 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại.

Trên 100.000ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông bị hư hại nghiêm trọng, trong đó có trên 8.800 cột điện bị gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện (đã khôi phục hơn 2,2 triệu khách hàng).

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỉ đồng, trong đó Hà Tĩnh khoảng 6.000 tỉ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỉ đồng, Lào Cai 2.750 tỉ đồng, Nghệ An 2.120 tỉ đồng, Cao Bằng 750 tỉ đồng, Quảng Trị 550 tỉ đồng…

Một số hình ảnh tại buổi phát động:

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10. (Ảnh: Minh Đức)

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VOV Nguyễn Văn Chí ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10. (Ảnh: Minh Đức)

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. (Ảnh: Minh Đức)

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. (Ảnh: Minh Đức)

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. (Ảnh: Minh Đức)