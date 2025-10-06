Hơn 752 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

(VTC News) -

Thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến 17h ngày 6/10, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp nhận 752,672 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gây ra.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện, hoạt động trên Biển Đông, trong đó, bão số 9 (Ragasa) và bão số 10 (Bualoi) tác động mạnh ở nhiều địa phương. Nhân dân các tỉnh đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão chồng bão, lũ chồng lũ.

Đặc biệt, bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng về người, tài sản tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo thống kê, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc làm 56 người chết, 11 người mất tích, 172 người bị thương; 389 căn nhà sập, đổ; 179.881 nhà hư hỏng, tốc mái; 3.477 con gia súc, 590.772 con gia cầm bị chết, cuốn trôi…

Sau khi nhận được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và nội dung các công điện của Thủ tướng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

"Số tiền tiếp nhận sẽ được Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ nguồn lực về các địa phương để hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn, hộ gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, nhà phải di dời; hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất và hỗ trợ các cháu học sinh tiếp tục tới trường khi cơn bão đi qua", ông Đỗ Văn Chiến nói.

Nhấn mạnh mưa bão dù có tàn phá đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình đồng chí, nghĩa đồng bào mãi còn ở lại, ông Đỗ Văn Chiến cam kết, số tiền tiếp nhận sẽ được Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình phân bổ và chịu sự giám sát của nhân dân, xã hội.

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam để có thêm nguồn lực giúp đồng bào các tỉnh sớm tái thiết cuộc sống sau những tháng ngày bão chồng bão, lũ chồng lũ vừa qua.