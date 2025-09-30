26 người chết, 30 người mất tích, gần 150.000 nhà hư hỏng do bão số 10 và mưa lũ

(VTC News) -

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 13h ngày 30/9, bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở, giông lốc khiến 26 người chết.

Cụ thể: Lào Cai 3 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 2 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị 2 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Đà Nẵng 1 người bị lũ cuốn.

Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong cùng một gia đình ở Tuyên Quang vào sáng 30/9.

Bên cạnh đó là 22 người mất tích. Gồm: Lào Cai 1 người bị lũ cuốn; Cao Bằng 3 người bị lũ cuốn; Tuyên Quang 4 người do sạt lở đất; Sơn La 1 người; Thanh Hóa 3 người do bị lật thuyền; Quảng Trị 10 người trên 2 tàu tại Cửa Việt, Cửa Gianh và người bị lũ cuốn.

Báo cáo cũng nêu, mưa bão làm 105 người bị thương; mất liên lạc 8 người trên tàu BĐ 97258 TS/ 08 tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý.

Về nhà ở, có 88 nhà sập, đổ (Lào Cai 4; Tuyên Quang 5; Ninh Bình 23; Thanh Hóa 20; Nghệ An 30; Quảng Trị 6).

135.772 nhà hư hỏng, tốc mái (Lào Cai 482 nhà, Sơn La 12 nhà, Phú Thọ 20 nhà, Tuyên Quang 272 nhà, Lạng Sơn 31 nhà, Cao Bằng 117 nhà, Thái Nguyên 15 nhà, Quảng Ninh 15, Hải Phòng 235 nhà, Hưng Yên 300 nhà, Ninh Bình 1.181 nhà, Thanh Hóa 986 nhà, Nghệ An 44.035 nhà, Hà Tĩnh 84.584 nhà, Quảng Trị 3.396 nhà, Huế 91 nhà).

13.809 nhà ngập (Lào Cai 4.208, Cao Bằng 208, Thanh Hóa 4.059 nhà, Nghệ An 3.890 nhà, Hà Tĩnh 1.426 nhà, Quảng Trị 18 nhà).

Về nông nghiệp, có khoảng 25.547 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Lào Cai 1.285ha, Sơn La 23ha, Phú Thọ 191ha, Tuyên Quang 262ha, Cao Bằng 99ha, Thái Nguyên 40ha, Hải Phòng 947ha, Hưng Yên 870ha, Ninh Bình 3.150ha, Thanh Hóa 6.703ha, Nghệ An 9.943ha, Hà Tĩnh 1.552ha, Quảng Trị 445ha, Đà Nẵng 37ha).

8.760 ha thủy sản bị thiệt hại (Hưng Yên 50ha, Ninh Bình 161ha, Thanh Hóa 1.770ha, Nghệ An 5.632ha, Hà Tĩnh 937ha, Quảng Trị 205ha).

Bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở, giông lốc cũng gây ra 15 sự cố đê điều; ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 1.366 điểm trên các tuyến đường; sạt lở 6.510m kè, bờ sông, bờ biển.

Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận: 5.661 cột điện bị gãy, đổ, hiện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang bị mất điện diện rộng; 57.815 cây xanh bị gãy đổ.