VOV tiếp đoàn Nhật báo Quảng Tây và Nhật báo Phương Nam, định hướng hợp tác mới

(VTC News) -

Sáng 30/9, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiếp đón đoàn Nhật báo Quảng Tây và Nhật báo Phương Nam (Trung Quốc) đến thăm và làm việc, thảo luận về các phương hướng hợp tác mới.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc VOV chào mừng đoàn và điểm lại những hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua. Các chương trình hợp tác nổi bật đã đem lại kết quả tích cực, thể hiện sự hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai bên và tinh thần hữu nghị, có thể kể đến như: đêm hoà nhạc “Hữu nghị Trường Xuân”; gặp gỡ giao lưu truyền thông Việt - Trung; lớp đào tạo bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo (AI) và truyền thông mới cho phóng viên VOV do Nhật báo Quảng Tây hỗ trợ tổ chức; hợp tác làm phim ngắn Câu chuyện song thành (Đến thăm nhà nhau) giữa Trung tâm Truyền thông Quốc tế và Báo Điện tử VTC News.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc VOV.

Ông Ngô Minh Hiển khẳng định, trong thời gian tới, hai bên cần nâng tầm hợp tác lên mức cao hơn, không chỉ dừng lại ở trao đổi tin tức thông thường. Các kế hoạch sẽ được đưa vào khung hợp tác chính thức, cụ thể hóa đề tài theo từng tháng, từng năm, với những nội dung chuyên sâu và độc bản về những chủ đề được quan tâm, như các hoạt động chính trị - đối ngoại của hai nước, ứng dụng công nghệ trong đó đặc biệt là AI, tiềm năng hợp tác kinh tế Việt - Trung hay các nội dung chuyên sâu về hạ tầng giao thông, văn hóa địa phương.

Ông Lưu Côn, Tổng Biên tập Nhật báo Quảng Tây.

Ông Lưu Côn, Tổng Biên tập Nhật báo Quảng Tây, cảm ơn sự ủng hộ và phối hợp của VOV trong các dự án hợp tác.

Ông đưa ra 3 đề xuất bao gồm: xây dựng các đề tài phỏng vấn trọng tâm và tuyến tin bài thường nhật về kinh tế, thương mại, hội nhập; cùng sáng tạo các sản phẩm truyền thông thương hiệu (phim tài liệu, phát thanh, podcast song ngữ Việt - Trung, video ngắn trên nền tảng mạng xã hội); và xây dựng nền tảng trao đổi năng lực truyền thông AI và đào tạo nhà báo trẻ.

Trước mắt, hai bên đề xuất tổ chức thường xuyên các buổi trao đổi trực tiếp và trực tuyến định kỳ giữa các nhà báo, hướng đến sản xuất các sản phẩm báo chí sâu sắc và phong phú hơn; trao đổi thông tin và chia sẻ nội dung báo chí như các tuyến bài viết về kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, tiềm năng du lịch và chính sách thu hút đầu tư; đề xuất phối hợp để tuyên truyền cho Hội nghị APEC diễn ra tại Thâm Quyến năm 2026 và tại Phú Quốc năm 2027, cũng như các chuyến thăm các cấp.

Tiếp sau chương trình, đoàn đến thăm Báo Điện tử VTC News. Nhân dịp này, Báo Điện tử VTC News giới thiệu các phòng chức năng của đơn vị và việc ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo vào công tác sản xuất, biên tập nội dung trong thời gian qua. Nhìn lại bộ phim Câu chuyện song thành (Đến thăm nhà nhau) hợp tác thành công, các đại biểu bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi các chương trình truyền thông đa dạng, đa ngôn ngữ trong thời gian tới.

Một số hình ảnh buổi làm việc:

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Ông Ngô Minh Hiển trao quà lưu niệm cho đoàn.

Đoàn đến thăm trường quay Báo Điện tử VTC News. Ông Dương Quang Tùng, Trưởng phòng Đa nền tảng, giới thiệu các phòng chức năng của đơn vị.