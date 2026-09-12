VOV miền Trung gặp mặt nhân dịp 35 năm ngày thành lập

(VTC News) -

Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Đức Hải - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng; ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các tỉnh, thành phố miền Trung.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: VOV)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh, 35 năm là chặng đường ghi dấu sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ VOV miền Trung. Việc thành lập VOV miền Trung cách đây 35 năm là bước đi có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm đổi mới cách thức làm báo; đưa thông tin đến gần thực tiễn, bám sát cuộc sống và phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên làn sóng phát thanh quốc gia.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận VOV miền Trung đã xây dựng mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và nhân dân tại các địa phương. Đây là nền tảng để đơn vị có nguồn thông tin chính xác, nhanh chóng, tin cậy, phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Trong giai đoạn mới, đội ngũ cán bộ, phóng viên VOV miền Trung cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân…

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, từ ngày 1/4/2026, Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong bối cảnh đó, VOV miền Trung cần định vị vai trò như thế nào trong Đài Tiếng nói Việt Nam - cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đang đổi mới mạnh mẽ.

Từ đó, đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động của VOV miền Trung tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là nhà báo của Đảng, của Nhân dân: “Trong bối cảnh khu vực miền Trung đang phát triển mạnh về kinh tế biển, chuyển đổi xanh, du lịch, văn hóa, bảo tồn di sản, nhưng cũng có những thách thức về biến đổi khí hậu, thiên tai, vùng miền núi còn khó khăn...

Tất cả những điều đó phải chăng là những chủ đề lớn để các cán bộ, phóng viên Cơ quan thường trú khu vực miền Trung suy nghĩ, trăn trở, tạo ra những tác phẩm báo chí xuất sắc, có chiều sâu và sức lan tỏa. Muốn vậy, mỗi nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung, đặc biệt là Cơ quan thường trú miền Trung phải đi sâu hơn nữa vào đời sống nhân dân, phản ánh những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”.

Dip này, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao Bằng khen của Thủ tướng tặng VOV miền Trung vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát thanh tiếng Cơ Tu; góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền Trung.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao Bằng khen của Thủ tướng tặng VOV miền Trung. (Ảnh: VOV)

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tặng Bằng khen cho Phòng Tiếng Dân tộc và 3 cá nhân thuộc VOV miền Trung có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần xây dựng, phát triển đơn vị nhân dịp 35 năm Ngày thành lập.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao Bằng khen tặng 2 tập thể cùng 3 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và những thành tựu nổi bật của thành phố Đà Nẵng trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam.