VOV và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) hợp tác thúc đẩy sáng tạo nội dung

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngô Minh Hiển nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Vân Nam đến thăm và làm việc với Đài. Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cho biết, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa VOV và các cơ quan truyền thông Vân Nam ngày càng được tăng cường, với nhiều hoạt động thiết thực, đi vào chiều sâu.

VOV đặc biệt trân trọng sự hỗ trợ của tỉnh Vân Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Vân Nam đối với các đoàn cán bộ, phóng viên VOV sang làm việc, trao đổi nghiệp vụ và thực hiện các chương trình tại địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Minh Đức)

Hai bên có mối quan hệ hợp tác giàu truyền thống. Đặc biệt, Đài Phát thanh - Truyền hình Vân Nam đã tiếp đón đoàn phóng viên Việt Nam đến thực hiện chương trình về “Đoàn 59” - nhóm cán bộ phóng viên Việt Nam từng sơ tán sang Vân Nam và đã phát sóng chương trình này tại địa phương trong suốt 18 tháng (1973 - 1974). Hai bên cũng chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác vào tháng 5/2024.

Thông tin về VOV, ông Ngô Minh Hiển cho biết sau khi cùng Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam trở thành các cơ quan trực thuộc trực tiếp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, VOV đang tập trung tuyên truyền đường lối đổi mới, các nghị quyết sau Đại hội XIV của Đảng, đồng thời đẩy mạnh đổi mới phương thức sản xuất nội dung, trong đó xác định podcast là một hướng phát triển quan trọng. Tại các Liên hoan Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương, VOV nhiều lần có tác phẩm đạt thứ hạng cao.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngô Minh Hiển phát biểu. (Ảnh: Minh Đức)

Trưởng đoàn Vân Nam, ông Bành Bân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Chủ nhiệm Văn phòng Kiến thiết Văn minh tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam, cho rằng Vân Nam và các địa phương Việt Nam có mối quan hệ gần gũi về địa lý, văn hóa và nhân văn. Theo ông, những hoạt động hợp tác giữa các cơ quan truyền thông hai bên thời gian qua đã góp phần kể những câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và tăng cường giao lưu nhân dân.

Đại diện Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam giới thiệu một số hoạt động truyền thông đối ngoại của tỉnh, trong đó có các chương trình văn hóa xuyên biên giới, đồng sáng tạo nội dung, trao đổi phóng viên và xây dựng mạng lưới những người sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng (KOL). Một số chương trình đã thu hút lượng lớn khán giả trên các nền tảng số. Vân Nam cũng thúc đẩy các hoạt động giao lưu truyền thông với các địa phương Nam Á, Đông Nam Á.

Phía Vân Nam đề xuất các nhóm hợp tác trọng tâm trong thời gian tới: tăng cường đồng sáng tạo các sản phẩm nghe nhìn về văn hóa, du lịch và di sản; hoàn thiện cơ chế trao đổi giữa các cơ quan truyền thông và mạng lưới KOL, trong đó có trao đổi đối với các nhà báo, người làm truyền thông trẻ; đồng thời thiết lập cơ chế đồng sáng tạo nội dung thường xuyên giữa hai bên.

Các sản phẩm có thể tập trung giới thiệu các di sản của Vân Nam và các tỉnh thành Việt Nam, qua đó quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch hai nước.

Trưởng đoàn Vân Nam, ông Bành Bân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Chủ nhiệm Văn phòng Kiến thiết Văn minh tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam phát biểu. (Ảnh: Minh Đức)

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển đánh giá cao cách làm truyền thông đối ngoại của Vân Nam, đặc biệt là việc đào tạo đại sứ truyền thông quốc tế, kết nối với các KOL và quảng bá du lịch. Ông cho biết VOV mong muốn tiếp tục trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Vân Nam, đồng thời tăng cường đào tạo phóng viên, biên tập viên, trao đổi cán bộ quản lý giữa hai bên.

Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu, bổ sung các đề xuất hợp tác mới, trong đó có phối hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất các video ngắn và thúc đẩy trao đổi phóng viên, nhân sự.

Sau buổi làm việc, Đoàn đại biểu Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam tham quan kênh VOV Giao thông Quốc gia. (Ảnh: Minh Đức)

Một trong những điểm nhấn được đề cập là chương trình nghệ thuật Tết Trung thu và chợ phiên “Trăng soi Lan Thương - Mekong một dòng nước hữu tình” diễn ra tối 21/9 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, được VOV tăng cường thông tin trên các chương trình thời sự, văn hóa. Chương trình sẽ giới thiệu các trải nghiệm về ẩm thực, di sản phi vật thể, nhiếp ảnh và sản phẩm văn hóa của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Hai báo điện tử VOV.VN và VTC News truyền hình trực tiếp chương trình.