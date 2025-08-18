Vòng 1 V.League: Việt kiều mờ nhạt, tân binh ghi dấu ấn

(VTC News) -

Ứng viên vô địch gặp thách thức

Trước mùa giải 2025-2026, có 4 đội bóng đặt mục tiêu vô địch V.League là Hà Nội, Công an Hà Nội, Nam Định và Thể Công Viettel. Duy nhất một câu lạc bộ trong số này giành chiến thắng ở trận ra quân. Đó là CLB Nam Định (thắng Hải Phòng với tỷ số 2-1 trên sân nhà).

CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel hòa nhau 1-1. Dù vậy, đây là trận đấu mà cả 2 đội bóng đều thể hiện được chất lượng chơi bóng không tồi.

Chỉ có Hà Nội FC không thể hài lòng với màn trình diễn ở vòng đấu đầu tiên. Đội bóng Thủ đô bế tắc trong tấn công và sơ hở ở hàng phòng ngự, dẫn đến thất bại 1-2 trước CLB Công an TP.HCM.

Việc các ứng viên vô địch gặp khó khăn ở vòng đấu mở màn báo hiệu mùa giải có tính cạnh tranh cao. Cuộc đua đến ngôi vương hứa hẹn rất khó lường, nhất là khi 2 nhà vô địch ở mùa giải trước là Nam Định (V.League) và CLB Công an Hà Nội (Cúp Quốc gia) phải thi đấu 4 mặt trận.

CLB Công an Hà Nội hòa Thể Công Viettel ở trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Tân binh ra mắt thành công

Các tân binh của V.League mùa giải 2025-2026 có thể hài lòng với kết quả đạt được ở vòng 1. Chỉ có 2 tuần chuẩn bị sau khi nhận suất thăng hạng theo diện đặc biệt, chiến thắng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An là khởi đầu mỹ mãn đối với PVF CAND.

Việc chiêu mộ gấp ngoại binh phát huy hiệu quả tức thì. Joseph Mpande và Amarildo là 2 cầu thủ ghi bàn cho đội bóng tân binh V.League.

Một đội bóng khác mới thăng hạng là Ninh Bình cũng giành chiến thắng "chào sân" V.League. Đội đương kim vô địch giải Hạng Nhất đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 3-1 nhờ 2 bàn thắng muộn ở cuối trận.

Dù vậy, màn trình diễn của câu lạc bộ Ninh Bình ở trận này chưa được đánh giá cao. Đội bóng tân binh vẫn cần thêm thời gian để đạt đến trạng thái lý tưởng sau bước chuyển giao từ Hạng Nhất lên V.League.

CLB Ninh Bình tạm xếp nhì bảng sau khi thắng trận đầu tiên.

Huấn luyện viên Gerard Albadalejo của Ninh Bình cũng là một trong 2 "thầy ngoại" lần đầu tiên nếm trải cảm giác cầm quân ở V.League cuối tuần qua. Người còn lại là ông Choi Won-kwon (Thanh Hóa).

Trợ lý cũ của ông Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam xây dựng được lối chơi mang đến sự hứng khởi cho các cổ động viên, nhưng hàng công chưa có phong độ tốt. Đội bóng xứ Thanh cần tới màn tỏa sáng của tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ để giữ lại 1 điểm trước Đà Nẵng.

Việt kiều mờ nhạt

Các cầu thủ Việt kiều luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Ở vòng đầu tiên, chưa có cái tên nào thực sự nổi bật ngoài Kevin Phạm Ba (Nam Định), Patrik Lê Giang (Công an TP.HCM) và Lê Viktor (Hà Tĩnh). Cả 3 cầu thủ này đều không còn lạ lẫm ở đấu trường V.League và duy trì phong độ ổn định từ mùa trước.

Nhân vật được quan tâm nhất là Chung Nguyen Do chỉ vào sân từ ghế dự bị. Không còn gặp khó vì thời tiết nóng, anh thể hiện được nhiều hơn so với các trận giao hữu. Dù vậy, Chung Nguyen Do rõ ràng vẫn cần thời gian để hòa nhập.

Cái tên đáng chú ý khác là Brandon Ly không ra sân. Người hâm mộ vẫn chờ đợi được chứng kiến cầu thủ do câu lạc bộ Burnley đào tạo thể hiện khả năng.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 1)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Becamex TP.HCM 1 3/0 3 2 Ninh Bình 1 3/1 3 3 CA TP.HCM 1 2/1 3 4 Nam Định 1 2/1 3 5 PVF-CAND 1 2/1 3 6 CAHN 1 1/1 1 7 Thể Công Viettel 1 1/1 1 8 Thanh Hóa 1 1/1 1 9 Đà Nẵng 1 1/1 1 10 SLNA 1 1/2 0 11 Hà Nội 1 1/2 0 12 Hải Phòng 1 1/2 0 13 Hà Tĩnh 1 1/3 0 14 HAGL 1 0/3 0