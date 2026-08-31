Võ sĩ 70 tuổi tái xuất sau 36 năm, hạ đối thủ kém 27 tuổi

(VTC News) -

Video: Albert Hughes Jr. thi đấu với Tramane Towns, võ sĩ kém ông 27 tuổi.

Ở tuổi 70, ông Albert Hughes Jr. được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness khi trở thành võ sĩ quyền Anh lớn tuổi nhất còn thi đấu trên võ đài. Ngày 14/12/2019, ông đánh bại Tramane Towns, võ sĩ kém ông tới 27 tuổi, bằng cú knock-out kỹ thuật (TKO) ở hiệp hai.

Ngay sau tiếng chuông, võ sĩ 70 tuổi chủ động tiến lên, áp sát Tramane Towns và tung những cú đấm nhằm đẩy đối thủ về phía dây đài. Towns chủ yếu lùi lại, giữ khoảng cách và tìm cơ hội phản công.

Hughes không di chuyển nhiều nhưng duy trì thế tấn công, nhiều lần dồn Towns để tung các cú đấm. Towns nhiều lần ngã xuống sàn đấu. Hai võ sĩ cũng thường xuyên rơi vào tình huống ôm ghì khi khoảng cách được thu hẹp. Trọng tài sau đó tiến vào can thiệp và cho dừng trận đấu, xác nhận chiến thắng knock-out kỹ thuật (TKO) dành cho Hughes.

Đáng chú ý, trước khi thượng đài với Towns, Hughes đã không thi đấu chuyên nghiệp suốt 36 năm.

Albert Hughes Jr. bắt đầu sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp năm 1975. Trong giai đoạn từ năm 1975 đến 1983, ông trải qua 21 trận, giành 11 chiến thắng, trong đó có 6 trận thắng knock-out, 7 trận thất bại và 4 trận hòa.

Vào những năm 1980, Hughes từng được đánh giá là nằm trong nhóm 25 võ sĩ hạng trung chuyên nghiệp hàng đầu. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông sau đó bị gián đoạn và Hughes không còn xuất hiện trong trận đấu chuyên nghiệp nào kể từ năm 1983.

Ông Albert Hughes Jr. được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness khi lập kỷ lục khi trở thành võ sĩ quyền Anh lớn tuổi nhất còn thi đấu. (Ảnh: Ovacion UNO)

Hơn ba thập kỷ sau, khi đã bước sang tuổi 70, Hughes bất ngờ quyết định xỏ găng trở lại. Ông cùng con trai Albert Hughes III tập luyện trong nhà kho của gia đình ở Parker City, bang Indiana.

Hughes III là cựu quân nhân đang trong quá trình hồi phục sau những vấn đề liên quan đến nghiện ngập. Việc cùng tập luyện quyền Anh trở thành cách để hai cha con kết nối và dành nhiều thời gian bên nhau hơn.

Hughes III cũng dự kiến tham gia sự kiện quyền Anh tại Indianapolis, nơi cha mình tái xuất sau 36 năm. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra trước ngày thi đấu khi Hughes III tự kết liễu cuộc đời. Cái chết của con trai khiến Hughes từng muốn từ bỏ kế hoạch trở lại võ đài.

“Khi con trai tự sát, tôi đã nghĩ đến việc không thi đấu nữa. Tôi nói: ‘Mặc kệ tất cả’. Nhưng rồi tôi nhớ rằng trong những tháng cuối đời, nó luôn khoe bố và rất tự hào về tôi. Tôi tiếp tục nghĩ về trận đấu và cuối cùng nhận ra rằng mình phải thực hiện nó”, Hughes chia sẻ với IndyStar.

Trước tro cốt của con trai, võ sĩ 70 tuổi quyết định tiếp tục kế hoạch. “Tôi đứng trước tro cốt của con và nói: ‘Con trai, bố sẽ làm điều này vì con, bởi vì con thực sự muốn bố làm như vậy’”, ông kể.

Sau 36 năm không thi đấu chuyên nghiệp, Hughes bước vào trận gặp Tramane Towns, khi đó 43 tuổi. Khoảng cách tuổi tác lên tới 27 năm không ngăn võ sĩ 70 tuổi giành chiến thắng. Hughes hạ Towns bằng knock-out kỹ thuật ngay trong hiệp hai, hoàn thành màn tái xuất đặc biệt sau hơn ba thập kỷ.

Kết quả giúp Hughes vượt qua kỷ lục trước đó của võ sĩ người Anh Steve Ward. Tháng 7/2017, Ward thượng đài khi 60 tuổi 337 ngày.

Hughes không phải mẫu võ sĩ dựa nhiều vào những bước di chuyển hoa mỹ. Ông từng tự mô tả phong cách của mình: “Tôi không phải một võ sĩ di chuyển đẹp mắt, cũng chẳng phải Sugar Ray Leonard hay Muhammad Ali. Tôi chỉ giữ tư thế, di chuyển và tiếp tục di chuyển”.

Dù vậy, kỷ lục của Hughes cũng gây tranh luận. Steve Ward cho rằng võ sĩ người Mỹ có thể không đáp ứng đầy đủ những tiêu chí được Guinness World Records áp dụng sau khi Ward lập kỷ lục năm 2017.

Theo Ward, một trong những điều kiện được đưa ra là võ sĩ phải còn hoạt động ở thời điểm bước sang tuổi 60, trong khi Hughes đã không thi đấu kể từ năm 1983. Ward cho biết đã liên hệ với Guinness để đề nghị kiểm tra tính hợp lệ của kỷ lục.

Tuy nhiên, với Hughes, ý nghĩa lớn nhất của trận đấu không nằm ở danh hiệu hay những con số trong sách kỷ lục. Sau khi đánh bại Towns, võ sĩ 70 tuổi mang theo tro cốt và bức ảnh của người con trai đã qua đời, đi một vòng quanh võ đài và giơ chúng lên cao.