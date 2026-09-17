Vỡ bờ kênh ở Thanh Hóa, nước tràn gây ảnh hưởng 700ha đồng ruộng

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Bí thư xã Tống Sơn (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 12h30 ngày 17/9, trên địa bàn xã xảy ra sự cố vỡ bờ kênh T2 tại khu vực Rú Khép, thôn Đô Mỹ.

Đoạn kênh T2 bị vỡ. Ảnh: CTV

Theo ông Dũng, những ngày qua, do mưa lớn, nước sông Hoạt dâng cao, một số đoạn kênh T2 đã bị tràn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gia cố, đồng thời chủ động xả tràn về phía đồng để giảm áp lực nước.

Tuy nhiên, đến trưa nay, nước lũ đổ về quá lớn. Để ngăn nước sông tràn ngược, địa phương buộc phải đóng cống kênh T2. Khi cống đóng, áp lực nước tăng cao, dẫn đến bờ kênh bị vỡ.

“Bờ kênh là đê đất lâu năm, trong khi diện tích tràn quá lớn, những vị trí bị tràn sâu không giữ được nên xảy ra vỡ”, ông Dũng thông tin.

Cũng theo ông Dũng, ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình. Do nước sông Hoạt đang dâng cao nên việc gia cố tại vị trí vỡ bờ không còn khả thi.

Nước từ kênh tràn ra sẽ ảnh hưởng khoảng 700ha đồng ruộng, trong đó có 200ha lúa vụ mùa, 500ha lúa chét (lúa tái sinh) và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản.

Nước tràn qua bờ kênh, lực lượng chức năng liên tục phải gia cố. Ảnh: CTV

“Trước mắt, địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng và triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Khi mực nước cân bằng, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành đắp lại đoạn kênh bị vỡ. Hiện tại, chúng tôi đang hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng di dời tài sản đến nơi an toàn”, ông Dũng cho biết