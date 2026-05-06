Thị trường chứng khoán 6/5 rung lắc mạnh nhưng vẫn bật tăng và lên mức cao nhất 4 tháng, gần chạm đỉnh lịch sử.

Trong buổi sáng, VN-Index duy trì đà tăng theo quán tính, song áp lực bán dần gia tăng khi chỉ số tiến gần ngưỡng kháng cự 1.900 điểm. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt trong nhóm bất động sản và bluechip, chịu áp lực chốt lời khiến chỉ số thu hẹp đà tăng và có thời điểm lùi xuống dưới tham chiếu.

Sang phiên chiều, thị trường khởi đầu với sắc đỏ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 20 phút giao dịch, lực cầu bất ngờ gia tăng mạnh, giúp VN-Index đảo chiều đi lên.

Đà tăng được duy trì ổn định đến cuối phiên, qua đó đưa chỉ số đóng cửa tại 1.891,2 điểm, tăng 16,35 điểm, tương đương 0,87%.

VN-Index tăng hơn 16 điểm, gần chạm đỉnh lịch sử. (Ảnh minh họa)

Sắc xanh áp đảo trên sàn HoSE với 202 mã tăng, gần gấp đôi số lượng cổ phiếu giảm. Rổ vốn hóa lớn còn chênh lệch nhiều hơn khi có 24 mã tăng, gấp 8 lần mã giảm.

Chứng khoán là nhóm hưng phấn nhất khi toàn bộ cổ phiếu thành phần đóng cửa trên tham chiếu. VIX và HCM cùng chạm trần, còn các mã đầu ngành như SSI, VCI, TCX, VPX, VCK đều tăng 2-4%.

Cổ phiếu ngân hàng cũng khởi sắc, dù biên độ khiêm tốn hơn nhóm chứng khoán. STB, LPB, ACB và EIB cùng tích lũy trên 2%; trong khi các mã vốn hóa lớn hơn như VCB và BID tăng 1%.

Ở nhóm bất động sản, các mã liên quan đến Vingroup vẫn là động lực chính. VRE và VPL lần lượt tăng 4% và 2,3%, còn VIC đảo chiều từ giảm về tham chiếu 219.500 đồng. Cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư như Đất Xanh, TTC Land, Phát Đạt, Quốc Cường Gia Lai cũng tăng trên 1%. Tuy nhiên, Novaland tiếp tục chịu áp lực xả hàng mạnh sau hai phiên chạm sàn liên tiếp, khiến giá mất thêm khoảng 4%.

Nhóm công nghệ cũng ghi nhận diễn biến tích cực với mức tăng 1,43%, dù có sự phân hóa giữa các cổ phiếu. Trong đó, một số mã tăng mạnh như GEE tăng 6,93%, trong khi FPT điều chỉnh nhẹ 1,35%. Các cổ phiếu khác như CMG, TYA giữ được sắc xanh nhẹ.

Ở chiều ngược lại, viễn thông là nhóm ngành hiếm hoi giảm điểm, mất 1,41%. Nhóm dầu khí cũng kém khả quan theo biến động của giá xăng dầu thế giới. Trừ POW và GAS giữ sắc xanh, hầu hết đều đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm dao động 0,5 - 1,5%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 875,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 23.825,6 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị hơn 1.106 tỷ đồng.