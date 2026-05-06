Diễn viên Lan Phương thắng kiện tại tòa phúc thẩm

Sáng 6/5, tại TAND Tối cao TP Hà Nội diễn ra phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ David Duffy. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của David Duffy về quyền nuôi hai con chung. Cụ thể, David Duffy mong muốn tòa hủy phán quyết ở phiên sơ thẩm, trao lại quyền nuôi hai con cho anh.

Diễn viên Lan Phương và luật sư Hà Trọng Đại sau phiên xử phúc thẩm ngày 6/5.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tòa xác định diễn viên Lan Phương là người trực tiếp chăm sóc hai con chung. David Duffy có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho hai bé, có quyền thăm nom các con.

Trước đó, phiên sơ thẩm diễn ra ngày 17/9/2025 tại Hà Nội. Diễn viên Lan Phương và David Duffy thống nhất về việc mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, không thể hàn gắn nên đề nghị ly hôn. Giữa Lan Phương và David Duffy không có tài sản chung, nợ chung nhưng đều mong muốn nuôi cả hai con sau ly hôn.

Kết quả, tòa sơ thẩm tuyên Lan Phương được giao quyền trực tiếp nuôi hai con chung. Tuy nhiên, David Duffy không chấp nhận bản án và sau đó đã gửi đơn kháng cáo.