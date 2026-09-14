VinFast VF 2 – lựa chọn cho gia đình cần thêm một chiếc xe

(VTC News) -

Với kích thước gọn và quãng đường tối đa 210 km mỗi lần sạc, VinFast VF 2 mang tới phương án hợp lý cho các gia đình muốn bổ sung chiếc xe thứ hai.

Thêm xe để tách hai lịch trình

Chị Thanh Huyền, 33 tuổi, đang làm việc tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Chồng chị là chuyên gia công nghệ, làm giờ hành chính tại một địa điểm cách nhà 14 km theo hướng ngược lại.

“Tuần nào vào ca sáng, tôi phải đi từ 5 giờ 15, còn chồng tôi 7 giờ mới rời nhà. Một chiếc xe rất khó chia cho hai người trong khung giờ như vậy”, chị Huyền chia sẻ.

Thời gian qua, gia đình sắp xếp để chồng đi ô tô, còn chị sử dụng xe máy. Phương án này giúp hai người giữ được lịch làm việc riêng nhưng khá bất tiện vào những ngày mưa hoặc sáng mùa đông. Vì vậy, chị Huyền đã ấp ủ ý định mua một chiếc xe riêng từ lâu. Mẫu xe chị quan tâm nhất là VinFast VF 2.

Sau một thời gian tìm hiểu và lái thử tại đại lý, chị nhận định VF 2 đáp ứng chính xác 2 tiêu chí: phù hợp với lịch đi làm hằng ngày và dễ bố trí chỗ đỗ. Xe dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm, bán kính quay đầu khoảng 4,45 m. Chị Huyền đánh giá kích thước này phù hợp với khu vực đỗ xe tại công ty cũng như khoảng sân chung gần nhà.

“Xe gọn nên tôi cảm thấy việc xoay trở, căn vị trí đỗ sẽ nhẹ nhàng hơn”, chị Huyền nói.

Một điểm khác khiến chị Huyền “ưng” VF 2 là dù có kích thước nhỏ, xe vẫn được bố trí bốn chỗ ngồi. Hàng ghế sau có móc cố định ghế trẻ em ISOFIX. Hệ thống ABS, EBD và TCS hỗ trợ người lái trong những tình huống phanh gấp hoặc di chuyển trên bề mặt có độ bám thấp.

Quãng đường đi làm của chị dài 22 km mỗi chiều, tương đương khoảng 44 km mỗi ngày. Với quãng đường tối đa 210 km sau một lần sạc đầy, xe có thể đáp ứng gần 5 ngày đi làm theo lịch trình này. Chị Huyền vì thế không phải sạc hằng ngày, chỉ cần sạc khoảng 1-2 lần/tuần.

VF 2 cũng hỗ trợ sạc nhanh DC, đưa dung lượng pin từ 10% lên 70% trong 34 phút ở trụ có công suất phù hợp. Khách hàng cá nhân được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống trạm V-Green trên toàn quốc đến ngày 10/2/2029, tương đương quãng đường khoảng 2.000 km mỗi tháng không mất phí - thoải mái so với nhu cầu của chị Huyền.

Vừa nhu cầu đi lại, vừa ngân sách gia đình

Bên cạnh đó, chi phí mua xe là yếu tố được vợ chồng chị Huyền tính toán kỹ, bởi gia đình vẫn đang trả góp nhà.

VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng. Nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện đến năm 2030, chi phí lăn bánh của xe vào khoảng trên dưới 200 triệu đồng tùy khu vực. Chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng.

“Gia đình tôi đã có một khoản trả góp hằng tháng nên ưu tiên phương án không phải chuẩn bị thêm khoản vốn đối ứng lớn. Mức giá và chính sách vay giúp kế hoạch mua chiếc xe thứ hai dễ cân đối hơn”, chị Huyền cho biết.

Chính sách bảo hành dành cho VF 2 kéo dài 5 năm hoặc 130.000 km; pin được bảo hành 7 năm. Người dùng cũng có thể tiếp cận mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc cùng dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí trong thời gian bảo hành.

Chiếc xe thứ hai còn mở thêm phương án sắp xếp việc gia đình ngoài giờ đi làm. Khi nhận xe, vợ chồng chị Huyền dự tính cuối tuần mỗi người sẽ chở một con tới lớp học thêm ở hai hướng khác nhau. Trước đây, cả nhà phải chia thành hai lượt vì chỉ có một phương tiện.

“Có thêm xe, mỗi người chủ động được phần việc của mình và các con cũng bớt thời gian chờ đợi”, chị Huyền chia sẻ.