Viettel Tammi mang trải nghiệm giao tiếp số đến Lễ hội Ẩm thực Chay TP.HCM

(VTC News) -

Lễ hội Ẩm thực Chay TP.HCM 2026 (Green Food Festival 2026) diễn ra từ ngày 24 đến 30/8 tại Công viên Bình Phú, TP.HCM, với chủ đề “Chọn Ẩm thực xanh - Vì tương lai xanh”. Theo thông tin từ ban tổ chức, lễ hội được tổ chức trên diện tích 7,3ha, quy tụ các hoạt động ẩm thực, văn hóa nghệ thuật, trưng bày và xúc tiến thương mại.

Không chỉ thưởng thức những món ăn chay đa dạng, khách tham quan còn có thể tìm thấy nhiều trải nghiệm công nghệ ngay tại khu vực cổng chào, trong đó có không gian của Viettel Tammi.

Điểm dừng công nghệ ngay cổng chào lễ hội

Ngay từ khu vực cổng chào, booth Viettel gây chú ý với thiết kế phủ sắc đỏ, hệ thống nhận diện Viettel Tammi cùng hình ảnh nhân vật đại diện vui nhộn. Vị trí này cũng giúp khách tham quan dễ dàng nhận biết và ghé trải nghiệm trong hành trình khám phá lễ hội.

Không chỉ trải nghiệm công nghệ, khách ghé booth Viettel còn có cơ hội khám phá loạt ưu đãi dành cho người dùng Tammi. Nổi bật là chính sách miễn phí data khi sử dụng các tính năng giao tiếp trên nền tảng, cùng ưu đãi gọi điện từ ứng dụng đến thuê bao Viettel.

Đặc biệt, khách hàng đủ điều kiện còn có thể nhận thêm 50.000 điểm Viettel++ khi đăng nhập và kích hoạt ưu đãi trên Tammi. Bên cạnh đó, nền tảng cũng dành tặng dung lượng lưu trữ Cloud cho người dùng kích hoạt dịch vụ, mở thêm những tiện ích đáng trải nghiệm.

Giao diện gian hàng cực kì bắt mắt và trẻ trung của Viettel Tammi.

Bên cạnh đó, booth bố trí mã QR để khách tham quan có thể nhanh chóng tải ứng dụng Viettel Tammi và bắt đầu trải nghiệm.

Tammi - nền tảng giao tiếp số mới của Viettel

Đứng sau không gian trải nghiệm này là Viettel Tammi - nền tảng giao tiếp số mới của Viettel, được phát triển theo hướng tích hợp nhiều nhu cầu số trong cùng một ứng dụng.

Theo thông tin từ Viettel, Tammi được xây dựng như một nền tảng giúp người dùng quản lý các nhu cầu viễn thông, dịch vụ và tiện ích đời sống trên một ứng dụng. Trong đó, nhóm tính năng giao tiếp gồm gọi điện, nhắn tin, gọi video và họp trực tuyến. Ứng dụng cũng tích hợp các tiện ích khác như quản lý gói cước, chia sẻ data, thanh toán hóa đơn, dịch vụ gia đình, mua sắm và giải trí.

Đáng chú ý, Viettel cho biết Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. Nền tảng hiện tích hợp gần 50 dịch vụ trên một giao diện, trong đó các tính năng liên lạc là một trong những nhóm trải nghiệm trọng tâm.

Ông Ngô Mạnh Hùng - Giám đốc Viettel TP.HCM.

Với nhóm tính năng giao tiếp, người dùng Viettel có thể gọi điện, nhắn tin, gọi video và tham gia các cuộc họp trực tuyến trên Tammi. Theo thông tin được Viettel công bố, thuê bao Viettel được miễn phí data khi sử dụng các tính năng liên lạc thuộc phạm vi áp dụng.

Điều này cũng được thể hiện trực tiếp tại booth thông qua các thông điệp “Gọi điện thả ga”, “Miễn phí Data” và “Meeting miễn phí”, giúp khách tham quan dễ dàng hình dung những tiện ích mà nền tảng mang lại.

Một điểm dừng công nghệ giữa không gian ẩm thực

Sự xuất hiện của Viettel Tammi tại một lễ hội ẩm thực cũng tạo nên một điểm giao thoa thú vị giữa công nghệ và đời sống.

Nếu lễ hội hướng người tham dự đến những lựa chọn xanh, lành mạnh và bền vững trong ăn uống, không gian Viettel lại đưa trải nghiệm số đến gần hơn với các nhu cầu giao tiếp và giải trí thường ngày.

Theo ban tổ chức, Lễ hội Ẩm thực Chay TP.HCM 2026 không chỉ nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực chay mà còn hướng đến lan tỏa lối sống xanh, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và kết nối ẩm thực với du lịch, nông nghiệp và kinh tế xanh.

Trong bối cảnh đó, những không gian trải nghiệm công nghệ như booth Viettel góp thêm một màu sắc mới cho hành trình khám phá lễ hội: sau khi thưởng thức món chay, tham gia các hoạt động văn hóa, khách tham quan có thể dừng chân, thử các tiện ích số và tìm hiểu cách Tammi kết nối những nhu cầu giao tiếp, giải trí trong một nền tảng.

Trải nghiệm vui chơi thực tế ảo cho khách tham quan.

Lễ hội năm nay diễn ra liên tục trong 7 ngày với nhiều hoạt động ẩm thực, cuộc thi dành cho đầu bếp chuyên nghiệp và sinh viên, các chương trình quảng diễn, biểu diễn văn hóa nghệ thuật cùng nhiều hoạt động cộng đồng.

Các hoạt động trải nghiệm thu hút đông đảo khách tham quan.

Vì vậy, nếu đang có kế hoạch ghé Công viên Bình Phú trong những ngày diễn ra lễ hội, khách tham quan có thể dành thêm ít phút để ghé booth Viettel ngay khu vực cổng chào, trải nghiệm Viettel Tammi và khám phá những tiện ích giao tiếp số trên nền tảng.

Đặc biệt, đừng bỏ qua cơ hội trải nghiệm trực tiếp tại booth để nhận những khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách tham dự lễ hội.