Viettel Store trao học bổng tiếp sức thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội 2026

(VTC News) -

Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những phương thức tuyển sinh nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh trên cả nước. Việc đạt thành tích thủ khoa không chỉ phản ánh năng lực học tập nổi bật mà còn cho thấy tinh thần chủ động, khả năng tư duy và sự chuẩn bị nghiêm túc của các bạn trẻ trước ngưỡng cửa đại học.

Trong ngày nhập học 25/8, Viettel Store đã trao học bổng công nghệ cho 3 tân thủ khoa của 3 kỳ thi TSA năm 2026. Bộ quà tặng được thiết kế như một hành trang thiết thực, hỗ trợ các tân sinh viên trong quá trình học tập, kết nối và tiếp cận các phương thức học tập hiện đại.

Mỗi suất học bổng gồm 01 iPhone 16e 128GB, 01 iPad A16 Wi-Fi 128GB, 01 AirPods 4 bản thường và 01 gói cước Viettel 5G 12T5G180 sử dụng trong 12 tháng. Các thiết bị được lựa chọn nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của sinh viên, từ liên lạc, tra cứu tài liệu, học trực tuyến, ghi chú đến giải trí và kết nối với bạn bè.

Không chỉ mang giá trị vật chất, bộ quà tặng còn truyền tải thông điệp “Chào năm học mới - Khởi đầu hành trình công nghệ” thể hiện cam kết của Viettel Store trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình học tập, khám phá và phát triển bản thân.

Thông qua chương trình đồng hành cùng Đại học Bách khoa Hà Nội, Viettel Store tiếp tục khẳng định hình ảnh một thương hiệu công nghệ gắn với thế hệ trẻ, đồng hành từ những dấu mốc quan trọng trong học tập đến quá trình khám phá cơ hội nghề nghiệp và phát triển tương lai.

Song song với hoạt động trao học bổng, Viettel Store sẽ có gian hàng truyền thông tại sự kiện Nhập học của Đại học Bách khoa Hà Nội từ ngày 25/8 - 28/8. Đây là không gian để các tân sinh viên và phụ huynh trải nghiệm, cập nhật thông tin về các sản phẩm, dịch vụ công nghệ cũng như nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Tại gian hàng, khách tham dự có thể nhận voucher ưu đãi và quà tặng, tham khảo các sản phẩm phụ kiện với mức giá tốt. Đây cũng là cơ hội để sinh viên tìm hiểu thêm về các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu học tập và đời sống trong môi trường đại học.

Đáng chú ý, Viettel Store còn triển khai hoạt động tư vấn tuyển sinh thực tập sinh và hướng nghiệp sớm, mở thêm một kênh kết nối để các bạn trẻ chủ động tìm hiểu môi trường làm việc, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị cho hành trình phát triển chuyên môn ngay từ những năm đầu đại học.

Từ việc trao tặng những thiết bị công nghệ thiết thực đến mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin nghề nghiệp, chương trình “Chào năm học mới - Khởi đầu hành trình công nghệ” không chỉ đánh dấu một cột mốc ý nghĩa đối với các tân thủ khoa TSA 2026 mà còn lan tỏa tinh thần chủ động học tập, khám phá và làm chủ công nghệ trong thế hệ sinh viên mới.

Những bước chân đầu tiên tại giảng đường đại học luôn mang theo nhiều kỳ vọng. Với sự đồng hành từ Viettel Store, hành trình ấy được tiếp thêm những công cụ công nghệ và nguồn cảm hứng mới, sẵn sàng cho một chặng đường học tập, trải nghiệm và trưởng thành phía trước.

Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, ưu đãi và các chương trình dành cho học sinh, sinh viên, khách hàng có thể truy cập https://viettelstore.vn hoặc liên hệ Hotline 1800.8123, đến cửa hàng Viettel Store gần nhất để trải nghiệm mua sắm thuận tiện.