Vietlott 5/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/2/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 5/2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 5/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 5/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 5/2 - Xổ số Power 6/55 5/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/2/2026 - Vietlott Power 6/55 5/2

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ cách tham gia đơn giản, linh hoạt và giải Jackpot tích lũy có giá trị lớn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao.

- Các kỳ quay thưởng được tổ chức cố định vào lúc 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, với quy trình quay số rõ ràng, công khai và được giám sát nghiêm ngặt theo quy định.

- Nếu có bất kỳ điều chỉnh nào về lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo sớm trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại các điểm bán vé, giúp người chơi kịp thời nắm bắt thông tin chính xác.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ có hiệu lực nhận giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số; nếu quá thời gian này, vé sẽ không còn được chấp nhận chi trả.

- Khi đến lĩnh thưởng, người chơi cần mang theo vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, và thực hiện thủ tục tại các điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền để tiến hành kiểm tra, thanh toán.

- Để tránh nhầm lẫn trong quá trình đối chiếu, người trúng thưởng nên chờ khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay rồi mới dò vé và tiến hành các bước nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện hoặc các điểm bán vé được ủy quyền để làm thủ tục lĩnh giải. Sau khi vé trúng được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc.

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần xác minh thêm các thông tin liên quan đến vé trúng thưởng, việc thanh toán sẽ tạm thời hoãn lại cho đến khi có kết luận chính thức, nhằm đảm bảo sự minh bạch và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 áp dụng cho vé khớp đủ 6 số, giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 dành cho vé trùng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, mức thưởng ban đầu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn khi chưa tìm được vé trúng.

- Bên cạnh hai Jackpot, Power 6/55 còn có các mức thưởng khác gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho 4 số và 50.000 đồng cho 3 số.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng. Trường hợp một vé trúng nhiều hạng giải chỉ được nhận mức thưởng cao nhất; nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, số tiền sẽ được chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 5/2/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.