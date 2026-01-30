Vietlott 30/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 30/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 30/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 30/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 30/1 - Xổ số Mega 6/45 30/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/1/2026 - Vietlott Mega 6/45 30/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 30/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott được quay số vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật mỗi tuần, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt thời gian mở thưởng.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức và hệ thống đại lý trên toàn quốc.

- Mỗi kỳ quay Mega 6/45 được thực hiện bằng hệ thống quay số tự động hiện đại, có sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và độ chính xác của kết quả.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Khi làm thủ tục nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi nên tìm hiểu kỹ các quy định liên quan để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

- Vé trúng phải là vé hợp lệ do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Đồng thời, dãy số trên vé phải khớp với kết quả quay số của kỳ mở thưởng tương ứng.

- Vé chỉ có giá trị cho kỳ quay nếu được mua trước thời điểm quay số ít nhất 15 phút. Nếu mua sau mốc thời gian này, vé sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần thực hiện thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực và không được chi trả tiền thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải thưởng dưới 10 tỷ đồng: Người trúng có thể lĩnh thưởng trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền, với thủ tục đơn giản và thời gian xử lý nhanh chóng.

- Giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên: Người chơi cần đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất hồ sơ nhận thưởng, nhằm đảm bảo tính an toàn, bảo mật và minh bạch đối với các giải thưởng giá trị lớn.

- Phương thức chi trả: Vietlott cam kết thanh toán đầy đủ, công khai và đúng thời hạn, giúp người trúng giải an tâm nhận thưởng một cách thuận lợi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc diện bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia hoạt động xổ số.

- Hình thức chi trả: Vietlott thanh toán giải thưởng bằng tiền Việt Nam. Người trúng thưởng có trách nhiệm kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Mua vé online: Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để quá trình xác minh vé và nhận thưởng diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 30/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.