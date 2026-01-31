Vietlott 31/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 31/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 31/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 31/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 31/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 31/1 - Xổ số Power 6/55 31/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 31/1/2026 - Vietlott Power 6/55 31/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 31/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 29/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 29/1/2026

- Vietlott 27/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/1/2026

- Vietlott 24/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 24/1/2026

- Vietlott 22/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 22/1/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi dễ hiểu và giải Jackpot tích lũy có giá trị cao, mang đến cơ hội trúng thưởng lớn.

- Các kỳ quay thưởng được tổ chức vào lúc 18h00 thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, đảm bảo tính công khai, minh bạch và được giám sát nghiêm ngặt theo quy định.

- Nếu có điều chỉnh lịch quay, Vietlott sẽ cập nhật thông tin kịp thời trên website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán vé, giúp người chơi theo dõi thuận tiện và chính xác.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 chỉ có giá trị nhận thưởng trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực.

- Khi nhận giải, người chơi cần đảm bảo vé còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời đến các điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền để xác minh và chi trả.

- Để tránh nhầm lẫn khi dò vé, người trúng thưởng nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc trước khi kiểm tra kết quả và thực hiện thủ tục lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể đến trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện hoặc điểm bán vé ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Sau khi vé được xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong tối đa 5 ngày làm việc.

- Nếu có khiếu nại, tranh chấp hoặc cần kiểm tra thêm thông tin vé, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi kết quả xác minh cuối cùng hoàn tất, đảm bảo minh bạch và bảo vệ quyền lợi người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng, cộng dồn qua các kỳ quay nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính + 1 số đặc biệt, bắt đầu từ 3 tỷ đồng, cũng tích lũy nếu chưa có vé trúng.

- Ngoài hai Jackpot, Power 6/55 còn có các giải khác: 40 triệu đồng cho 5 số, 500.000 đồng cho 4 số, 50.000 đồng cho 3 số.

- Giá mỗi vé 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều giải, chỉ nhận giải cao nhất; nếu nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền sẽ được chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 31/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.