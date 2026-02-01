Vietlott 1/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/2/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 1/2. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 1/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 1/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 1/2 - Xổ số Mega 6/45 1/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/2/2026 - Vietlott Mega 6/45 1/2

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott được tổ chức quay thưởng lúc 18h00 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi thuận tiện theo dõi.

- Trường hợp có điều chỉnh lịch quay, Vietlott sẽ công bố thông tin trước tối thiểu 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Mỗi kỳ quay Mega 6/45 sử dụng hệ thống quay số tự động hiện đại, được giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và độ chính xác của kết quả.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Khi tiến hành nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi nên nắm rõ các quy định liên quan nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi của mình.

- Vé trúng thưởng phải do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách nát hay có dấu hiệu chỉnh sửa; đồng thời dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả quay của kỳ mở thưởng tương ứng.

- Vé chỉ được xem là hợp lệ cho một kỳ quay nếu được mua trước giờ quay số ít nhất 15 phút. Các vé mua sau thời điểm này sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn làm thủ tục lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau mốc thời gian này, vé trúng sẽ hết hiệu lực và không được chi trả tiền thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải thưởng dưới 10 tỷ đồng: Người trúng có thể nhận thưởng tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền, thủ tục gọn nhẹ và thời gian giải quyết nhanh.

- Giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên: Người chơi cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất hồ sơ nhận thưởng, bảo đảm an toàn, bảo mật và minh bạch cho các giải có giá trị lớn.

- Hình thức chi trả: Vietlott thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng quy định và đúng thời hạn, giúp người trúng giải yên tâm trong quá trình nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia xổ số.

- Hình thức chi trả: Vietlott thanh toán bằng tiền Việt Nam. Người trúng thưởng có trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

- Mua vé online: Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để việc xác minh vé và nhận thưởng được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 1/2/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.