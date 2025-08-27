Vietlott 28/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/8/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 28/8. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 28/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 28/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 28/8 - Xổ số Power 6/55 28/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/8/2025 - Vietlott Power 6/55 28/8

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nổi bật với cách chơi dễ hiểu và giải Jackpot có thể đạt đến hàng chục tỷ đồng.

- Lịch quay số diễn ra vào 18h00 mỗi Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, đảm bảo minh bạch dưới sự giám sát chặt chẽ.

- Nếu có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo ngay qua website chính thức, ứng dụng và hệ thống đại lý để người chơi nắm bắt kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé số Power 6/55 chỉ có giá trị nhận thưởng trong vòng 60 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không được thanh toán.

- Khi lĩnh thưởng, người chơi cần xuất trình vé gốc còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay sửa chữa tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Để tránh sai sót, nên chờ khoảng 1 giờ sau khi Vietlott công bố kết quả chính thức rồi mới kiểm tra vé và làm thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hoàn tất hồ sơ hợp lệ, người trúng thưởng Power 6/55 sẽ được Vietlott hoặc đại lý ủy quyền thanh toán trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, thông qua hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu vé hoặc nghi ngờ gian lận, việc trả thưởng sẽ tạm dừng cho đến khi cơ quan chức năng xác minh, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

Để trúng Jackpot 1 của Power 6/55, người chơi cần sở hữu vé có 6 số chính xác trùng với kết quả quay thưởng. Giải thưởng này khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tích lũy cho đến khi có người trúng. Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số cộng thêm 1 số đặc biệt, giá trị từ 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn nếu chưa có người nhận. Ngoài ra, Power 6/55 còn có các giải thưởng phụ:

- 5 số: Giải Nhất trị giá 40 triệu đồng

- 4 số: Giải Nhì trị giá 500.000 đồng

- 3 số: Giải Ba trị giá 50.000 đồng

Giá mỗi bộ số dự thưởng là 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất. Trường hợp có nhiều vé trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ chia đều cho các vé hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 28/8/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.