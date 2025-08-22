Vietlott 23/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/8/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 23/8. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 23/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 23/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 23/8 - Xổ số Power 6/55 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/8/2025 - Vietlott Power 6/55 23/8

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nổi bật với cách chơi đơn giản và giải Jackpot có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Kỳ quay thưởng được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, dưới sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo ngay trên website chính thức, ứng dụng di động hoặc thông qua các đại lý để người chơi nắm bắt kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé số Power 6/55 chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ không còn hiệu lực và không được thanh toán.

- Khi nhận thưởng, người trúng phải xuất trình vé còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo kết quả đối chiếu chính xác, người chơi nên đợi khoảng 1 giờ sau khi Vietlott công bố kết quả chính thức rồi mới kiểm tra vé và làm thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi người trúng Power 6/55 hoàn tất hồ sơ hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc. Người chơi có thể nhận tiền mặt trực tiếp hoặc qua chuyển khoản theo quy định.

- Nếu phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu vé hoặc nghi ngờ gian lận, việc trả thưởng sẽ tạm dừng cho đến khi cơ quan chức năng xác minh xong, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

Để trúng giải Jackpot 1 của Power 6/55, người chơi phải có vé với 6 số chính xác trùng kết quả quay thưởng. Giải này khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tích lũy cho đến khi có người thắng.

Giải Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số bất kỳ kèm 1 số đặc biệt, với giá trị từ 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn nếu chưa có người nhận.

Ngoài ra, Power 6/55 còn có nhiều giải phụ hấp dẫn:

- 5 số: Giải Nhất trị giá 40 triệu đồng

- 4 số: Giải Nhì 500.000 đồng

- 3 số: Giải Ba 50.000 đồng

Mỗi bộ số dự thưởng có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi sẽ nhận giải cao nhất. Trong trường hợp có nhiều người cùng trúng Jackpot, giá trị giải thưởng sẽ được chia đều cho các vé hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 23/8/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.