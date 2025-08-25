Vietlott 26/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/8/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 26/8. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 26/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 26/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 26/8 - Xổ số Power 6/55 26/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/8/2025 - Vietlott Power 6/55 26/8

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 23/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/8/2025

Vietlott 23/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/8/2025g

- Vietlott 21/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 21/8/2025

Vietlott 21/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 21/8/2025

- Vietlott 19/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 19/8/2025

Vietlott 19/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 19/8/2025

- Vietlott 16/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/8/2025

Vietlott 16/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/8/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, thu hút người chơi nhờ cách tham gia đơn giản và giá trị giải Jackpot lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay thưởng diễn ra vào lúc 18h00 vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, được thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

- Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website chính thức, ứng dụng di động hoặc qua hệ thống đại lý để người chơi dễ dàng cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé số Power 6/55 có thời hạn lĩnh thưởng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được chi trả.

- Khi đến nhận thưởng, người trúng phải mang theo vé gốc nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, và thực hiện tại đại lý hoặc điểm bán được Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo đối chiếu chính xác, người chơi nên chờ khoảng 1 giờ sau khi có kết quả chính thức từ Vietlott trước khi kiểm tra vé và tiến hành nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi người trúng thưởng Power 6/55 hoàn tất hồ sơ hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ thực hiện thanh toán giải trong tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định.

- Trường hợp có tranh chấp quyền sở hữu vé hoặc dấu hiệu gian lận, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan chức năng xác minh xong, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

Để giành giải Jackpot 1 của Power 6/55, vé dự thưởng phải khớp chính xác cả 6 con số trùng với kết quả quay. Giải này bắt đầu từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn cho đến khi có người trúng.

Giải Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số đúng cộng thêm 1 số đặc biệt, với giá trị khởi điểm 3 tỷ đồng, cũng được tích lũy nếu chưa có người nhận thưởng.

Ngoài hai giải lớn, Power 6/55 còn có các giải phụ:

- 5 số: Giải Nhất trị giá 40 triệu đồng

- 4 số: Giải Nhì trị giá 500.000 đồng

- 3 số: Giải Ba trị giá 50.000 đồng

Mỗi bộ số tham gia có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi sẽ nhận giải trị giá cao nhất. Trường hợp có nhiều người cùng trúng Jackpot, giải thưởng sẽ chia đều cho các vé hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 26/8/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.