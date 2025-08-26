Vietlott 27/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/8/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 27/8. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 27/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 27/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 27/8 - Xổ số Mega 6/45 27/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/8/2025 - Vietlott Mega 6/45 27/8

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 27/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 24/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/8/2025

Vietlott 24/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/8/2025

- Vietlott 22/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 22/8/2025

Vietlott 22/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 22/8/2025

- Vietlott 20/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 20/8/2025

Vietlott 20/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 20/8/2025

- Vietlott 17/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/8/2025

Vietlott 17/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/8/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Xổ số Vietlott Mega 6/45 được tổ chức quay thưởng vào lúc 18h00 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

– Trong trường hợp có điều chỉnh lịch quay, Vietlott sẽ thông báo ít nhất 5 ngày trước qua website chính thức, ứng dụng di động hoặc hệ thống đại lý trên toàn quốc.

– Nhờ lịch quay ổn định, áp dụng công nghệ hiện đại và quy trình giám sát minh bạch, Mega 6/45 mang đến cho người chơi trải nghiệm an toàn, tiện lợi và đáng tin cậy.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Chỉ những vé số Mega 6/45 do Vietlott phát hành và có dãy số trùng với kết quả quay thưởng mới được công nhận trúng giải.

– Người chơi phải mua vé trước giờ quay ít nhất 15 phút; vé mua sau mốc thời gian này sẽ được tính cho kỳ quay tiếp theo.

– Vé trúng thưởng có thời hạn nhận giải là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Người trúng thưởng Mega 6/45 với giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể đến các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền để nhận giải.

– Với các giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trực tiếp văn phòng hoặc chi nhánh Vietlott để thực hiện xác minh và hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng.

– Vietlott đảm bảo quy trình trả thưởng minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ tối đa quyền lợi của người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người tham gia Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật cấm tham gia các trò chơi có thưởng.

– Giải thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND), tuyệt đối không sử dụng ngoại tệ, tuân thủ các quy định tài chính hiện hành.

– Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần nhập thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi và dễ dàng xử lý khi phát sinh sự cố.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 27/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.