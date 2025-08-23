Vietlott 24/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/8/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 24/8. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 24/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 24/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 24/8 - Xổ số Mega 6/45 24/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/8/2025 - Vietlott Mega 6/45 24/8

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Xổ số Vietlott Mega 6/45 được quay thưởng vào lúc 18h00 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả.

– Nếu có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức hoặc hệ thống đại lý toàn quốc.

– Với lịch quay ổn định, công nghệ tiên tiến và quy trình minh bạch, Mega 6/45 đảm bảo trải nghiệm an toàn, tiện lợi và phù hợp với người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé số Mega 6/45 chỉ hợp lệ để nhận thưởng khi được Vietlott phát hành và dãy số trên vé trùng khớp với kết quả quay thưởng.

– Người chơi cần mua vé ít nhất 15 phút trước giờ quay số; mọi vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ quay tiếp theo.

– Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị và không được trả thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Người trúng thưởng Mega 6/45 với giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể nhận giải trực tiếp tại điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott.

– Với giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi phải đến văn phòng hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất xác minh và làm thủ tục nhận thưởng.

– Vietlott cam kết quy trình trả thưởng minh bạch, đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi tối đa cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị cấm theo quy định pháp luật về trò chơi có thưởng.

– Vietlott thực hiện chi trả giải thưởng bằng đồng Việt Nam (VND), không sử dụng ngoại tệ, đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính hiện hành.

– Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ xử lý khi có sự cố phát sinh.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 24/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.