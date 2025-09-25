Vietlott 25/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 25/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 25/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 25/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 25/9 - Xổ số Power 6/55 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/9/2025 - Vietlott Power 6/55 25/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Vietlott 23/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/9/2025

Vietlott 20/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/9/2025

Vietlott 18/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 18/9/2025

Vietlott 16/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/9/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, nổi bật với luật chơi đơn giản và cơ hội giành Jackpot lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Kỳ quay số được tổ chức vào 18h00 các ngày thứ Ba, Năm và Bảy hằng tuần, diễn ra minh bạch với sự giám sát nghiêm ngặt.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website, ứng dụng và các điểm bán để người chơi dễ dàng cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 cần đến làm thủ tục nhận thưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, sau thời gian này vé sẽ mất hiệu lực.

- Khi nhận giải, bắt buộc xuất trình vé gốc còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chắp vá, và chỉ được đổi tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền.

- Để tránh sai sót, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi có kết quả chính thức rồi mới đối chiếu vé và tiến hành thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi hồ sơ nhận thưởng được xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành chi trả trong vòng 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy người trúng lựa chọn.

- Nếu phát sinh tranh chấp vé số hay nghi ngờ gian lận, việc trả thưởng sẽ tạm ngưng và chỉ tiếp tục sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 của Power 6/55 dành cho người chơi đoán chính xác cả 6 con số, giải thưởng khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2 được trao cho vé trúng 5 số chính xác kèm 1 số đặc biệt, giá trị bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng tăng dần nếu chưa có người chiến thắng.

- Ngoài ra, người chơi còn có thể nhận các giải phụ: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng, và trúng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi lượt tham gia có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, chỉ được lĩnh giải cao nhất; trong trường hợp có nhiều người cùng trúng Jackpot, phần thưởng sẽ được chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 25/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.