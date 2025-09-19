Vietlott 19/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/9/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 19/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 19/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 19/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 19/9 - Xổ số Mega 6/45 19/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/9/2025 - Vietlott Mega 6/45 19/9

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 17/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/9/2025

Vietlott 17/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/9/2025

- Vietlott 14/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/9/2025

Vietlott 14/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/9/2025

- Vietlott 12/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/9/2025

Vietlott 12/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/9/2025

- Vietlott 10/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/9/2025

Vietlott 10/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/9/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Vietlott Mega 6/45 tổ chức quay số định kỳ vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

– Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website chính thức, ứng dụng và hệ thống đại lý được ủy quyền.

– Nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến cùng quy trình giám sát chặt chẽ, Mega 6/45 luôn đảm bảo tính minh bạch, công khai và công bằng, tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Chỉ những tấm vé Mega 6/45 do Vietlott phát hành và có dãy số khớp với kết quả quay số mới được coi là hợp lệ.

– Người chơi phải hoàn tất việc mua vé ít nhất 15 phút trước khi bắt đầu quay thưởng, các giao dịch sau mốc thời gian này sẽ được tính cho kỳ quay tiếp theo.

– Vé trúng thưởng cần được làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, sau thời hạn này vé sẽ mất hiệu lực.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ được chi trả tại các điểm bán hoặc đại lý do Vietlott chỉ định.

– Với những giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, khách hàng trúng số cần trực tiếp đến trụ sở hoặc chi nhánh của Vietlott để xác nhận thông tin và làm thủ tục nhận giải.

– Vietlott luôn đảm bảo việc trả thưởng diễn ra minh bạch, đúng quy định pháp luật và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người tham gia Mega 6/45 cần từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị pháp luật cấm tham gia các trò chơi có thưởng.

– Toàn bộ giải thưởng được chi trả bằng tiền Việt Nam đồng (VND) theo quy định hiện hành.

– Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác để được bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ kịp thời khi cần.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 19/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.