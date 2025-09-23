Vietlott 23/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 23/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 23/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 23/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 23/9 - Xổ số Power 6/55 23/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/9/2025 - Vietlott Power 6/55 23/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 20/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/9/2025

Vietlott 20/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/9/2025

- Vietlott 18/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 18/9/2025

Vietlott 18/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 18/9/2025

- Vietlott 16/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/9/2025

Vietlott 16/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/9/2025

- Vietlott 13/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 13/9/2025

Vietlott 13/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 13/9/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút người chơi nhờ luật chơi dễ hiểu và cơ hội trúng Jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay thưởng diễn ra vào lúc 18h00 thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, đảm bảo công khai, minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ.

- Trong trường hợp thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ cập nhật thông tin sớm trên website, ứng dụng và tại các điểm bán để người chơi thuận tiện theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người chơi trúng thưởng Power 6/55 phải đến làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ khi công bố kết quả, quá hạn vé sẽ không còn giá trị.

- Khi đổi thưởng, cần mang theo vé gốc còn nguyên vẹn, không được rách, tẩy xóa hay chắp vá, và chỉ thực hiện tại các điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott.

- Để đảm bảo chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi có kết quả chính thức rồi mới kiểm tra vé và tiến hành nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hồ sơ nhận thưởng được xác minh hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ tiến hành chi trả trong tối đa 5 ngày làm việc, dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp có tranh chấp vé số hoặc nghi ngờ gian lận, việc chi thưởng sẽ bị tạm dừng và chỉ được tiếp tục sau khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận cuối cùng, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 của Power 6/55 thuộc về người chơi đoán trúng 6 số, khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ liên tục tích lũy cho đến khi có người chiến thắng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số cùng 1 số đặc biệt, với giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn tương tự.

- Bên cạnh đó còn có các giải phụ: trúng 5 số thưởng 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng, và trúng 3 số nhận 50.000 đồng. Mỗi lượt chơi có giá 10.000 đồng.

- Nếu một vé trúng nhiều hạng, chỉ lĩnh giải cao nhất; trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, giải thưởng sẽ được chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 23/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.