Vietlott 21/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/9/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 21/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 21/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 21/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 21/9 - Xổ số Mega 6/45 21/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/9/2025 - Vietlott Mega 6/45 21/9

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

- Vietlott 19/9 kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/9/2025

- Vietlott 17/9 kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/9/2025

- Vietlott 14/9 kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/9/2025

- Vietlott 12/9 kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/9/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Vietlott Mega 6/45 tiến hành quay số vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi tiện theo dõi kết quả.

– Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo tối thiểu 5 ngày trước đó trên website, ứng dụng và qua hệ thống đại lý ủy quyền.

– Với công nghệ hiện đại và quy trình giám sát nghiêm ngặt, Mega 6/45 luôn đảm bảo minh bạch, công khai và công bằng, mang lại sự an tâm cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé số Mega 6/45 chỉ được công nhận hợp lệ khi do Vietlott phát hành và dãy số in trên vé trùng khớp với kết quả quay thưởng.

– Người chơi cần hoàn tất giao dịch mua vé trước giờ quay ít nhất 15 phút, các vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

– Khi trúng thưởng, người chơi phải làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá hạn vé sẽ không còn giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Những giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ được thanh toán tại các đại lý hoặc điểm bán hàng do Vietlott ủy quyền.

– Đối với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng số cần đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để xác minh thông tin và tiến hành thủ tục nhận thưởng.

– Vietlott cam kết quy trình trả thưởng minh bạch, tuân thủ pháp luật và luôn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Để tham gia Mega 6/45, người chơi phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong nhóm bị pháp luật ngăn cấm tham gia trò chơi có thưởng.

– Giải thưởng được thanh toán hoàn toàn bằng đồng Việt Nam (VND) theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Khi mua vé thông qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần nhập đúng và đầy đủ thông tin cá nhân nhằm đảm bảo quyền lợi và được hỗ trợ khi phát sinh vấn đề.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 21/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.