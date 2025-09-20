Vietlott 20/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 20/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 20/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 20/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 20/9 - Xổ số Power 6/55 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/9/2025 - Vietlott Power 6/55 20/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, nổi bật với cách chơi đơn giản và giải Jackpot có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Kết quả được quay số vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, với quy trình minh bạch và được giám sát nghiêm ngặt.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo sớm qua website chính thức, ứng dụng và các điểm bán hàng để người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 cần đến nhận giải trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, sau thời hạn này vé sẽ mất hiệu lực.

- Khi làm thủ tục đổi thưởng, phải xuất trình vé gốc nguyên vẹn, không được rách, chắp vá hay chỉnh sửa, tại các điểm bán hoặc đại lý do Vietlott ủy quyền.

- Để tránh sai sót, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi công bố kết quả chính thức rồi mới kiểm tra vé và tiến hành nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi hồ sơ nhận thưởng được xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành chi trả trong vòng tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu phát sinh tranh chấp vé số hoặc có dấu hiệu gian lận, quá trình trả thưởng sẽ tạm ngưng và chỉ được tiếp tục sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, đảm bảo quyền lợi cho người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 của Power 6/55 dành cho người dự đoán đúng cả 6 con số, có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính xác kèm 1 số đặc biệt, với giá trị bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy tương tự.

- Ngoài hai Jackpot, còn có các giải phụ: trúng 5 số được 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng, và trúng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Giá mỗi lượt chơi là 10.000 đồng. Nếu một vé cùng lúc trúng nhiều hạng, người chơi chỉ được lĩnh giải thưởng cao nhất. Trường hợp có nhiều người trúng Jackpot, giá trị giải sẽ được chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 20/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.