Vietlott 18/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 18/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 18/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 18/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 18/9 - Xổ số Power 6/55 18/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/9/2025 - Vietlott Power 6/55 18/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút người chơi nhờ cách tham gia đơn giản và giải Jackpot giá trị có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Kỳ quay thưởng được tổ chức vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, với quy trình minh bạch và giám sát chặt chẽ.

- Trong trường hợp thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước qua website chính thức, ứng dụng và hệ thống điểm bán để người chơi dễ dàng cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người trúng giải Power 6/55 phải đến nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá hạn vé sẽ không còn giá trị.

- Khi đổi thưởng, cần xuất trình vé gốc còn nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá hay tẩy xóa tại các đại lý hoặc điểm bán được Vietlott chỉ định.

- Để đảm bảo chính xác, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi có kết quả chính thức rồi mới đối chiếu vé và làm thủ tục lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hồ sơ lĩnh thưởng được xác minh hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ thực hiện chi trả trong tối đa 5 ngày làm việc, thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp xuất hiện tranh chấp vé số hoặc nghi ngờ gian lận, việc trả thưởng sẽ tạm dừng và chỉ tiếp tục khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhằm bảo vệ quyền lợi của người trúng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 của Power 6/55 dành cho người chọn chính xác 6 số, khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn đến khi có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng khi trúng 5 số cùng 1 số đặc biệt, trị giá từ 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy tương tự.

- Ngoài ra còn có các giải phụ: trúng 5 số nhận 40 triệu, 4 số nhận 500.000 và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi lượt chơi giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ nhận giải cao nhất. Trường hợp có nhiều người cùng trúng Jackpot, phần thưởng sẽ chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 18/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.