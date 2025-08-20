Vietlott 21/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/8/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 21/8. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 21/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 21/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 21/8 - Xổ số Power 6/55 21/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/8/2025 - Vietlott Power 6/55 21/8

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 19/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 19/8/2025

- Vietlott 16/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/8/2025

- Vietlott 14/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 14/8/2025

- Vietlott 12/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 12/8/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

– Power 6/55 là loại xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút người chơi nhờ cách tham gia đơn giản và giải Jackpot lên tới hàng chục tỷ đồng.

– Các kỳ quay thưởng diễn ra lúc 18h00 vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, được giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

– Trong trường hợp lịch quay có thay đổi, Vietlott sẽ thông báo ngay trên website chính thức, ứng dụng di động hoặc qua các đại lý, giúp người chơi cập nhật thông tin kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

– Vé số Power 6/55 có hiệu lực lĩnh thưởng tối đa 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ hết giá trị và không được chi trả.

– Khi đến nhận giải, người trúng thưởng cần xuất trình vé còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, tại các điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott.

– Để đảm bảo đối chiếu chính xác, người chơi nên chờ khoảng 1 giờ sau khi Vietlott công bố kết quả chính thức trước khi kiểm tra vé và tiến hành làm thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

– Khi người trúng Power 6/55 nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Vietlott hoặc các đại lý ủy quyền sẽ chi trả giải thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc. Người chơi có thể nhận tiền trực tiếp hoặc thông qua hình thức chuyển khoản theo quy định.

– Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu vé hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận, việc chi trả sẽ tạm ngưng cho đến khi cơ quan chức năng xác minh xong, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

Để giành giải Jackpot 1 của Power 6/55, người chơi cần sở hữu tấm vé có đủ 6 con số trùng khớp với kết quả quay thưởng. Giải khởi điểm là 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn cho đến khi tìm được người chiến thắng.

Giải Jackpot 2 dành cho những vé trúng 5 số bất kỳ kèm theo số đặc biệt, bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng sẽ tích lũy nếu chưa có người trúng.

Power 6/55 còn mang đến nhiều giải phụ hấp dẫn khác:

- Trúng 5 số: Giải Nhất 40 triệu đồng

- Trúng 4 số: Giải Nhì 500.000 đồng

- Trúng 3 số: Giải Ba 50.000 đồng

Mỗi bộ số dự thưởng có giá 10.000 đồng. Người chơi chỉ được nhận giải cao nhất nếu trúng nhiều hạng mục, và trong trường hợp có nhiều vé cùng trúng Jackpot, giá trị giải sẽ được chia đều cho các vé hợp lệ.

