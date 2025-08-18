Vietlott 19/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/8/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 19/8. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 19/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 19/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 19/8 - Xổ số Power 6/55 19/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/8/2025 - Vietlott Power 6/55 19/8

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

– Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, gây chú ý nhờ cách chơi đơn giản và giải Jackpot có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, hấp dẫn đông đảo người tham gia.

– Các kỳ quay thưởng được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, dưới sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

– Nếu có sự thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ công bố ngay trên website chính thức, ứng dụng di động hoặc thông qua các đại lý, giúp người chơi dễ dàng cập nhật thông tin.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

– Vé số Power 6/55 có thời hạn lĩnh thưởng tối đa 60 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không được chi trả.

– Khi đi nhận thưởng, người trúng cần xuất trình vé hợp lệ, còn nguyên trạng, không bị rách nát, tẩy xóa hay chỉnh sửa, và đến trực tiếp các điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott.

– Để đảm bảo đối chiếu chính xác, người chơi nên chờ khoảng 1 giờ sau khi Vietlott thông báo kết quả chính thức rồi mới kiểm tra vé và tiến hành thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

– Sau khi người trúng Power 6/55 nộp đủ hồ sơ hợp lệ, Vietlott hoặc các đại lý được ủy quyền sẽ thực hiện chi trả giải thưởng trong thời gian không quá 5 ngày làm việc. Người chơi có thể nhận tiền trực tiếp hoặc qua chuyển khoản theo quy định.

– Nếu phát sinh tranh chấp quyền sở hữu vé hoặc có dấu hiệu gian lận, quá trình trả thưởng sẽ được tạm dừng cho đến khi cơ quan chức năng hoàn tất việc xác minh, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

Để chinh phục giải Jackpot 1 của Power 6/55, người chơi cần có tấm vé trùng khớp cả 6 con số với kết quả quay thưởng. Giải thưởng khởi điểm là 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn cho đến khi tìm được chủ nhân may mắn.

Giải Jackpot 2 được trao cho những vé trúng 5 số bất kỳ kèm theo con số đặc biệt, bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng tích lũy dần nếu chưa có người trúng.

Ngoài ra, Power 6/55 còn mang đến nhiều giải thưởng giá trị khác:

- Trúng 5 số: Giải Nhất 40 triệu đồng

- Trúng 4 số: Giải Nhì 500.000 đồng

- Trúng 3 số: Giải Ba 50.000 đồng

Mỗi bộ số dự thưởng có giá 10.000 đồng. Người chơi trúng nhiều hạng mục chỉ được nhận giải cao nhất. Nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, giá trị giải thưởng sẽ được chia đều cho các vé hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 19/8/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.