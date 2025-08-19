Vietlott 20/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/8/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 20/8. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 20/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 20/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 20/8 - Xổ số Mega 6/45 20/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/8/2025 - Vietlott Mega 6/45 20/8

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 20/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 17/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/8/2025

Vietlott 17/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/8/2025

- Vietlott 15/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 15/8/2025

Vietlott 15/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 15/8/2025

- Vietlott 13/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 13/8/2025

Vietlott 13/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 13/8/2025

- Vietlott 10/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/8/2025

Vietlott 10/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/8/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Vietlott Mega 6/45 tiến hành quay số mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi cũng như tham gia.

– Nếu có sự điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo công khai trước ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức hoặc tại các đại lý trên toàn quốc.

– Nhờ lịch quay ổn định, công nghệ hiện đại cùng quy trình minh bạch, Mega 6/45 mang đến cho người chơi trải nghiệm an toàn, tiện lợi và phù hợp với thói quen tham gia xổ số.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé số Mega 6/45 chỉ được công nhận trúng thưởng khi do Vietlott phát hành và dãy số in trên vé trùng khớp hoàn toàn với kết quả của kỳ quay mở thưởng.

– Người chơi cần hoàn tất việc mua vé trước thời điểm quay số ít nhất 15 phút. Nếu giao dịch phát sinh sau mốc này, vé sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

– Mỗi vé trúng thưởng có hiệu lực nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị và không được giải quyết thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Với giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể nhận thưởng nhanh chóng tại các điểm bán hoặc đại lý do Vietlott ủy quyền.

– Trường hợp giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần trực tiếp đến văn phòng hoặc chi nhánh Vietlott để xác minh thông tin và hoàn tất thủ tục nhận giải.

– Vietlott cam kết quy trình chi trả luôn minh bạch, đúng quy định pháp luật và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng may mắn trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị cấm tham gia theo quy định pháp luật về trò chơi có thưởng.

– Giải thưởng của Vietlott được chi trả hoàn toàn bằng tiền Việt Nam đồng (VND), không chấp nhận thanh toán bằng ngoại tệ, tuân thủ quy định tài chính hiện hành.

– Khi mua vé online qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người tham gia cần cung cấp chính xác thông tin cá nhân để đảm bảo quyền lợi nhận thưởng và thuận tiện trong việc xử lý sự cố nếu có.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 20/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.