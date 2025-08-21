Vietlott 22/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/8/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 22/8. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 22/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 22/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 22/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 20/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 20/8/2025

- Vietlott 17/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/8/2025

- Vietlott 15/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 15/8/2025

- Vietlott 13/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 13/8/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Xổ số Vietlott Mega 6/45 được quay thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật mỗi tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả

. – Trong trường hợp lịch quay thay đổi, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng chính thức hoặc các đại lý trên toàn quốc.

– Với lịch quay ổn định, công nghệ hiện đại và quy trình minh bạch, Mega 6/45 mang đến trải nghiệm an toàn, tiện lợi và phù hợp với thói quen của người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé Mega 6/45 chỉ được xác nhận trúng thưởng khi do Vietlott phát hành và dãy số trên vé trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng.

– Người chơi phải mua vé ít nhất 15 phút trước giờ quay số; nếu mua sau thời điểm này, vé sẽ được tính cho kỳ quay tiếp theo.

– Vé trúng thưởng có hiệu lực trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này, vé sẽ hết giá trị và không được thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Người trúng giải Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng có thể nhận thưởng trực tiếp tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

– Với giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trực tiếp văn phòng hoặc chi nhánh Vietlott để xác minh thông tin và làm thủ tục nhận thưởng.

– Vietlott đảm bảo quy trình chi trả minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ đầy đủ quyền lợi cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người tham gia Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong danh sách đối tượng bị cấm theo quy định pháp luật về trò chơi có thưởng.

– Vietlott chi trả giải thưởng hoàn toàn bằng đồng Việt Nam (VND), không chấp nhận ngoại tệ, đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính hiện hành.

– Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi nhận thưởng và thuận tiện xử lý các sự cố phát sinh.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 22/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.