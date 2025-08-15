Vietlott 16/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/8/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 16/8. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 16/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 16/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 16/8 - Xổ số Power 6/55 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/8/2025 - Vietlott Power 6/55 16/8

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 14/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 14/8/2025

- Vietlott 12/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 12/8/2025

- Vietlott 9/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 9/8/2025

- Vietlott 7/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 7/8/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

– Power 6/55 là trò chơi xổ số tự chọn của Vietlott, nổi bật với cách chơi đơn giản cùng giải Jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng, thu hút đông đảo người chơi.

– Các kỳ quay số diễn ra vào lúc 18h00 vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, với quy trình giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo tính minh bạch và công bằng tuyệt đối.

– Mọi thay đổi về lịch quay sẽ được Vietlott thông báo kịp thời qua website, ứng dụng di động hoặc hệ thống đại lý, giúp người chơi cập nhật thông tin một cách nhanh chóng.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

– Vé số Power 6/55 chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị.

– Người trúng thưởng cần mang vé còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đến các điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott để tiến hành nhận giải.

– Để tránh sai sót, người chơi nên chờ ít nhất 1 giờ sau khi Vietlott công bố kết quả chính thức để đối chiếu, đảm bảo thông tin chính xác trước khi nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

– Khi người trúng Power 6/55 nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ tiến hành trả thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc. Người nhận có thể lựa chọn nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định hiện hành.

– Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu vé hoặc nghi ngờ gian lận, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan chức năng xác minh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

Để giành giải Jackpot 1 của Power 6/55, người chơi cần sở hữu vé có 6 con số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay. Giải khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn liên tục cho tới khi có người trúng.

Giải Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số bất kỳ cùng với số đặc biệt, khởi điểm 3 tỷ đồng và tiếp tục tích lũy nếu chưa có người nhận.

Ngoài ra, Power 6/55 còn có các giải phụ hấp dẫn:

- Trúng 5 số: Giải Nhất 40 triệu đồng

- Trúng 4 số: Giải Nhì 500.000 đồng

- Trúng 3 số: Giải Ba 50.000 đồng

Lưu ý: Giá mỗi dãy số dự thưởng là 10.000 đồng. Nếu trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải có giá trị cao nhất. Trong trường hợp có nhiều vé trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia đều cho các vé hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 16/8/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.