Vietlott 17/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/8/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 17/8. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 17/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 17/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 17/8 - Xổ số Mega 6/45 17/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/8/2025 - Vietlott Mega 6/45 17/8

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Vietlott Mega 6/45 tổ chức quay số vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, tạo sự đều đặn để người chơi dễ dàng theo dõi và tham gia.

– Trong trường hợp có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo rộng rãi ít nhất 5 ngày trước đó trên website, ứng dụng chính thức hoặc tại các đại lý toàn quốc.

– Với lịch quay ổn định, công nghệ hiện đại và quy trình minh bạch, Mega 6/45 mang lại trải nghiệm an toàn, tiện lợi và phù hợp với thói quen của người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Để được công nhận trúng thưởng, vé Mega 6/45 phải do Vietlott phát hành và dãy số trên vé trùng khớp hoàn toàn với kết quả kỳ quay tương ứng.

– Người chơi cần mua vé trước giờ quay tối thiểu 15 phút. Nếu giao dịch diễn ra sau mốc này, tấm vé sẽ tự động được tính cho kỳ quay tiếp theo.

– Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh giải là 60 ngày kể từ khi công bố kết quả. Sau khoảng thời gian này, vé không còn giá trị và sẽ không được thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Với các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể dễ dàng nhận tiền tại các điểm bán hàng hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

– Nếu giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần trực tiếp đến văn phòng hoặc chi nhánh Vietlott để tiến hành xác minh thông tin và hoàn tất các thủ tục nhận giải.

– Vietlott luôn đảm bảo quá trình trả thưởng diễn ra minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật và giữ vững quyền lợi chính đáng cho khách hàng trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người tham gia Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong diện bị cấm theo quy định của pháp luật về trò chơi có thưởng.

– Giải thưởng Vietlott chỉ được chi trả bằng tiền Việt Nam đồng (VND), không thanh toán bằng ngoại tệ, đảm bảo đúng quy định tài chính hiện hành.

– Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng của Vietlott, người chơi cần nhập chính xác thông tin cá nhân để được bảo đảm quyền nhận giải và hỗ trợ khi phát sinh sự cố.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 17/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.