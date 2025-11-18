Vietlott 18/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/11/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 18/11. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 18/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 18/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 18/11 - Xổ số Power 6/55 18/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/11/2025 - Vietlott Power 6/55 18/11

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất của Vietlott nhờ cách chơi đơn giản và cơ hội nhận Jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng, mang đến sức hút lớn cho người tham gia.

- Kỳ quay số Power 6/55 được tổ chức vào lúc 18h00 mỗi thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, với quy trình mở thưởng công khai và được giám sát chặt chẽ bởi các đơn vị chức năng.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo ngay trên website, ứng dụng và tại các điểm bán để người chơi dễ dàng cập nhật và không bỏ lỡ bất kỳ kỳ mở thưởng nào.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Khi tham gia Power 6/55, người chơi cần lưu ý thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng sẽ hết giá trị và mọi yêu cầu nhận thưởng sẽ không được giải quyết.

- Vé trúng phải còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người chơi có thể đến các đại lý ủy quyền hoặc điểm bán Vietlott trên toàn quốc để làm thủ tục nhận thưởng.

- Để tránh sai sót khi đối chiếu kết quả, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kết thúc quay số mới tiến hành kiểm tra và nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi vé trúng được xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc các đại lý ủy quyền sẽ chi trả giải thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng.

- Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại hoặc nghi ngờ gian lận, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan chức năng ra quyết định cuối cùng, nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1 dành cho vé trúng đủ 6 số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay cho đến khi có người nhận giải.

- Giải Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số cùng 1 số đặc biệt, với giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng, cũng được cộng dồn tương tự như Jackpot 1.

- Ngoài ra, vé trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng, và trúng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng/lượt, và nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ nhận giải cao nhất. Trong trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, Vietlott sẽ chia số tiền thưởng theo quy định.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 18/11/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.