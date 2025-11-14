Vietlott 14/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/11/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 14/11. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 14/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 14/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 14/110 - Xổ số Mega 6/45 14/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/11/2025 - Vietlott Mega 6/45 14/11

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 12/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/11/2025

Vietlott 12/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/11/2025

- Vietlott 9/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 9/11/2025

Vietlott 9/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 9/11/2025

- Vietlott 7/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/11/2025

Vietlott 7/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/11/2025

- Vietlott 5/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/11/2025

Vietlott 5/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/11/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Xổ số Vietlott Mega 6/45 được tổ chức quay thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả nhanh chóng và chính xác.

- Nếu có sự điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày thông qua website, ứng dụng hoặc các điểm bán vé ủy quyền để người chơi thuận tiện theo dõi.

- Với hệ thống quay số tự động hiện đại và quy trình kiểm định nghiêm ngặt, mỗi kỳ quay của Mega 6/45 được thực hiện minh bạch, công bằng, đảm bảo uy tín và tạo niềm tin cho người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Để được nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Vé hợp lệ: Chỉ những vé do Vietlott phát hành và có dãy số trùng khớp với kết quả quay số chính thức mới được công nhận trúng thưởng.

- Thời điểm mua vé: Vé phải được mua trước thời gian quay thưởng tối thiểu 15 phút, vé mua sau đó sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn nhận giải: Người trúng thưởng cần đến lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ khi công bố kết quả; sau thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không được giải quyết.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể dễ dàng nhận thưởng tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott trên toàn quốc, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

- Riêng những giải trị giá từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận thưởng, với quy trình đảm bảo an toàn và bảo mật tối đa.

- Vietlott luôn chi trả giải thưởng đúng quy định, đúng thời hạn và minh bạch, khẳng định uy tín cũng như sự chuyên nghiệp trong từng kỳ quay số.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Vietlott Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong nhóm đối tượng bị pháp luật cấm chơi các hình thức dự thưởng.

- Mọi giải thưởng của Vietlott đều được chi trả bằng tiền Việt Nam (VND) và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về tài chính.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần nhập thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện trong quá trình xác nhận, nhận thưởng khi trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 14/11/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.