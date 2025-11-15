Vietlott 15/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/11/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 15/11. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 15/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 15/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 15/11 - Xổ số Power 6/55 15/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/11/2025 - Vietlott Power 6/55 15/11

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 13/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 13/11/2025

- Vietlott 11/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/11/2025

- Vietlott 8/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 8/11/2025

- Vietlott 6/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/11/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm nổi bật của Vietlott, được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi dễ hiểu và giải Jackpot có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, tạo cơ hội trúng thưởng cực kỳ hấp dẫn.

- Chương trình quay số Power 6/55 được thực hiện vào lúc 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần. Toàn bộ quá trình diễn ra minh bạch, có sự giám sát đầy đủ từ cơ quan chức năng.

- Trong trường hợp lịch quay có sự điều chỉnh, Vietlott sẽ cập nhật kịp thời trên website, ứng dụng và hệ thống điểm bán để người chơi tiện theo dõi và không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay nào.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Khi tham gia Power 6/55, người chơi cần nhớ rằng thời hạn nhận thưởng là 60 ngày kể từ thời điểm Vietlott công bố kết quả. Sau mốc này, vé trúng sẽ không còn giá trị và mọi yêu cầu giải quyết đều bị từ chối.

- Vé trúng phải còn nguyên vẹn, không bị nhàu nát, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người trúng có thể mang vé đến các đại lý ủy quyền hoặc điểm bán Vietlott trên toàn quốc để làm thủ tục nhận thưởng.

- Để hạn chế nhầm lẫn khi kiểm tra kết quả, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc rồi mới đối chiếu và thực hiện bước nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi vé trúng thưởng được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc các đại lý ủy quyền sẽ tiến hành chi trả trong tối đa 5 ngày làm việc, dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người nhận.

- Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc dấu hiệu bất thường, việc trao thưởng sẽ tạm thời dừng lại cho đến khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận cuối cùng, đảm bảo sự minh bạch và bảo vệ quyền lợi người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1 dành cho người chơi trúng đủ 6 số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và tiếp tục tăng dần qua từng kỳ quay cho đến khi có người may mắn nhận thưởng.

- Giải Jackpot 2 áp dụng cho các vé trúng 5 số kèm 1 số đặc biệt, với giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và hình thức cộng dồn tương tự Jackpot 1.

- Ngoài ra, người chơi trúng 5 số được nhận 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng và trúng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Vé có giá 10.000 đồng/lượt, và nếu một vé trúng nhiều hạng mục thì chỉ được nhận giải cao nhất. Trong trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, số tiền thưởng sẽ được chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 15/11/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.