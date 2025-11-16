Vietlott 16/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/11/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 16/11. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 16/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 16/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Xổ số Mega 6/45 16/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/11/2025

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 16/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Xổ số Vietlott Mega 6/45 được quay thưởng vào lúc 18h00 mỗi Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả đúng giờ.

- Nếu có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng và các điểm bán để người chơi nắm thông tin kịp thời.

- Nhờ công nghệ quay số tự động cùng quy trình giám sát chặt chẽ, mỗi kỳ quay Mega 6/45 diễn ra công khai – minh bạch – công bằng, đảm bảo tính tin cậy cho tất cả người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Để nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần tuân thủ một số yêu cầu sau:

- Vé phải hợp lệ: Chỉ những vé do Vietlott phát hành và có bộ số trùng với kết quả quay thưởng mới được tính giải.

- Mua vé đúng thời điểm: Vé cần được mua trước giờ quay ít nhất 15 phút; vé mua sau thời gian này sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Lĩnh thưởng đúng hạn: Người trúng giải phải đến nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá hạn vé sẽ mất hiệu lực.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng, người chơi có thể đổi thưởng trực tiếp tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott, thuận tiện và nhanh chóng.

- Đối với giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất thủ tục nhận thưởng, bảo đảm an toàn và bảo mật.

- Vietlott luôn thực hiện chi trả đúng quy định, minh bạch và đúng thời hạn, mang lại sự yên tâm và tin tưởng cho người tham gia.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Vietlott Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc nhóm bị pháp luật cấm tham gia dự thưởng.

- Tất cả giải thưởng đều được thanh toán bằng tiền Việt Nam (VND) và tuân theo các quy định tài chính hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện trong việc xác minh, nhận thưởng nếu trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 16/11/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.