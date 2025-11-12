Vietlott 13/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/11/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 13/11. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 13/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 13/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 13/11 - Xổ số Power 6/55 13/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/11/2025 - Vietlott Power 6/55 13/11

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 11/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/11/2025

- Vietlott 8/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 8/11/2025

- Vietlott 6/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/11/2025

- Vietlott 4/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/11/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những trò chơi nổi bật của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ cách tham gia đơn giản và giải Jackpot giá trị hàng chục tỷ đồng, mang lại cơ hội trúng thưởng lớn.

- Kỳ quay số mở thưởng Power 6/55 diễn ra vào 18h00 tối thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, được tổ chức công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng để đảm bảo tính công bằng tuyệt đối.

- Nếu có thay đổi về lịch quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo sớm trên website, ứng dụng và các điểm bán chính thức, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và không bỏ lỡ cơ hội may mắn của mình.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người tham gia Power 6/55 cần lưu ý, thời hạn lĩnh thưởng chỉ kéo dài trong 60 ngày kể từ khi Vietlott công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé trúng sẽ hết hiệu lực và mọi yêu cầu giải quyết sẽ không được chấp nhận.

- Vé trúng thưởng phải được giữ nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời đảm bảo đúng hình dáng ban đầu. Người trúng có thể mang vé đến các điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott trên toàn quốc để nhận giải.

- Để tránh sai sót trong quá trình đối chiếu, người chơi nên đợi khoảng 1 giờ sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới kiểm tra kết quả và tiến hành thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi xác minh vé trúng thưởng hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ thực hiện việc trao thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, thông qua hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu của người trúng.

- Trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hay nghi ngờ gian lận, quá trình chi trả sẽ được tạm dừng cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, nhằm đảm bảo tính công bằng và quyền lợi hợp pháp cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1 được trao cho người chơi trùng khớp cả 6 số, với giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và được tích lũy qua các kỳ cho đến khi có người trúng.

- Giải Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính và 1 số đặc biệt, trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng, cũng được cộng dồn tương tự Jackpot 1.

- Ngoài ra, vé trúng 5 số sẽ nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng, và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé có mệnh giá 10.000 đồng, và người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất nếu trúng nhiều hạng mục. Nếu có nhiều người trúng Jackpot, giá trị giải sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 13/11/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.