Vietlott 12/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/11/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 12/11. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 12/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 12/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 12/110 - Xổ số Mega 6/45 12/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/11/2025 - Vietlott Mega 6/45 12/11

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 9/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 9/11/2025

Vietlott 9/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 9/11/2025

- Vietlott 7/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/11/2025

Vietlott 7/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/11/2025

- Vietlott 5/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/11/2025

Vietlott 5/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/11/2025

- Vietlott 2/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 2/11/2025

Vietlott 2/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 2/11/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Xổ số Vietlott Mega 6/45 được quay thưởng vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả một cách nhanh chóng và chính xác.

- Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng hoặc các điểm bán vé ủy quyền, giúp người chơi chủ động nắm thông tin.

- Nhờ công nghệ quay số tự động hiện đại cùng quy trình kiểm định nghiêm ngặt, mỗi kỳ quay Mega 6/45 đều diễn ra minh bạch, công bằng và chính xác, đảm bảo tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Để nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần chú ý các điều kiện sau:

- Vé hợp lệ: Chỉ những vé do Vietlott phát hành và có dãy số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay số chính thức mới đủ điều kiện nhận giải.

- Thời gian mua vé: Vé phải được mua ít nhất 15 phút trước khi quay thưởng; vé mua sau thời điểm này sẽ được áp dụng cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng có 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để nhận giải. Quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết khiếu nại.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể nhận thưởng trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott trên toàn quốc, mang lại tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

- Đối với các giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất thủ tục nhận giải. Quy trình được thực hiện cẩn trọng và bảo mật tuyệt đối, đảm bảo an toàn cho người trúng thưởng.

- Vietlott luôn thực hiện chi trả đúng quy định pháp luật, đầy đủ và đúng hạn, thể hiện tính minh bạch và uy tín, tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho tất cả người tham gia.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật cấm tham gia dự thưởng.

- Tất cả giải thưởng Vietlott được thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND) và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính của Nhà nước.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để bảo đảm quyền lợi và thuận tiện trong việc nhận thưởng khi trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 12/11/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.