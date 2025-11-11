Vietlott 11/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/11/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 11/11. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 11/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 11/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 11/11 - Xổ số Power 6/55 11/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/11/2025 - Vietlott Power 6/55 11/11

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn tiêu biểu của Vietlott, được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi dễ hiểu cùng giải Jackpot hấp dẫn trị giá hàng chục tỷ đồng, mang đến cơ hội đổi đời cho người tham gia.

- Lễ quay số mở thưởng Power 6/55 được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần. Toàn bộ quá trình quay số được thực hiện công khai, minh bạch và chịu sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan chức năng để đảm bảo tính chính xác, công bằng.

- Trong trường hợp lịch quay số có thay đổi, Vietlott sẽ thông báo sớm trên trang web, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán ủy quyền. Nhờ đó, người chơi có thể dễ dàng cập nhật thông tin và không bỏ lỡ cơ hội dự thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người chơi Power 6/55 cần ghi nhớ rằng thời hạn nhận thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị và mọi khiếu nại liên quan sẽ không được giải quyết.

- Vé trúng thưởng phải nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay sửa đổi, đồng thời giữ đúng hình dạng ban đầu khi phát hành. Người trúng có thể đến đại lý ủy quyền hoặc điểm bán Vietlott trên toàn quốc để nhận giải.

- Để đảm bảo việc đối chiếu kết quả chính xác, người chơi nên chờ khoảng 1 giờ sau khi quay số trước khi kiểm tra vé và thực hiện các thủ tục lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi vé trúng thưởng được xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ tiến hành chi trả trong vòng 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi vấn gian lận, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan chức năng kết luận chính thức, đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1: Dành cho vé trúng đủ 6 số, bắt đầu từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn qua các kỳ cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2: Dành cho vé trúng 5 số chính cộng 1 số đặc biệt, giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn tương tự Jackpot 1.

- Các giải phụ: Vé trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng, và trúng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng. Người chơi nếu trúng nhiều giải sẽ chỉ nhận giải có giá trị cao nhất. Trong trường hợp có nhiều vé trúng Jackpot, giải thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 11/11/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.