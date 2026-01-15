Vietlott 15/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 15/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 15/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 15/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 15/1 - Xổ số Power 6/55 15/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/1/2026 - Vietlott Power 6/55 15/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 13/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 13/1/2026

- Vietlott 10/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 10/1/2026

- Vietlott 8/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 8/1/2026

- Vietlott 6/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/1/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được nhiều người chơi quan tâm nhờ cách chơi đơn giản cùng giải Jackpot có giá trị tích lũy rất lớn, thường lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Lịch quay thưởng Power 6/55 diễn ra vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, với quy trình quay số được tổ chức công khai và giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng.

- Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo sớm trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại các điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé Power 6/55 trúng giải chỉ có giá trị nhận thưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số; quá thời gian này, vé sẽ không còn hiệu lực.

- Người trúng thưởng cần bảo quản vé số ở trạng thái nguyên vẹn, không bị rách, gấp nếp hay tẩy xóa, đồng thời có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng.

- Để tránh sai sót khi đối chiếu, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kết thúc quay thưởng rồi mới kiểm tra vé và tiến hành nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể làm thủ tục nhận giải tại trụ sở Vietlott, các chi nhánh trực thuộc hoặc những điểm bán vé được ủy quyền trên toàn quốc. Sau khi vé trúng được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thời gian xác minh bổ sung, Vietlott được quyền tạm dừng việc chi trả. Việc thanh toán chỉ tiến hành sau khi có kết luận chính thức nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và quyền lợi của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho vé trùng toàn bộ 6 số, có giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy nếu chưa tìm được người trúng giải.

- Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, với mức thưởng tối thiểu 3 tỷ đồng, đồng thời được cộng dồn qua các kỳ quay tiếp theo.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có nhiều giải thưởng khác như: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Trường hợp một vé trúng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất; nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 15/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.