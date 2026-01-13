Vietlott 13/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 13/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 13/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 13/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 13/1 - Xổ số Power 6/55 13/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/1/2026 - Vietlott Power 6/55 13/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 10/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 10/1/2026

Vietlott 10/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 10/1/2026

- Vietlott 8/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 8/1/2026

Vietlott 8/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 8/1/2026

- Vietlott 6/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/1/2026

Vietlott 6/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/1/2026

- Vietlott 3/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 3/1/2026

Vietlott 3/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 3/1/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, thu hút người chơi nhờ cách tham gia dễ hiểu và giá trị giải Jackpot thường tích lũy lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Kết quả Power 6/55 được quay thưởng lúc 18h00 vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, với quy trình tổ chức công khai, giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo tính minh bạch.

- Nếu có điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo sớm trên website, ứng dụng chính thức và tại hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi nắm bắt kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé Power 6/55 trúng thưởng chỉ được chấp nhận lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết quả quay số được công bố; sau thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực.

- Người trúng thưởng phải giữ vé nguyên vẹn, không rách, nhăn hay chỉnh sửa, và có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải.

- Để đảm bảo kết quả chính xác, nên chờ khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc trước khi kiểm tra vé và tiến hành nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể nhận giải trực tiếp tại trụ sở chính, các chi nhánh Vietlott hoặc điểm bán vé được ủy quyền. Sau khi vé trúng được xác thực hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng tối đa 5 ngày làm việc.

- Nếu có tranh chấp, khiếu nại hoặc cần xác minh thêm, Vietlott có quyền tạm hoãn việc chi trả. Thanh toán chỉ được thực hiện khi có kết luận chính thức, nhằm đảm bảo minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1 dành cho vé trúng đúng cả 6 số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn nếu chưa có người trúng.

- Giải Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số chính cộng 1 số đặc biệt, với mức tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy qua các kỳ quay.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải phụ: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho 4 số và 50.000 đồng cho 3 số.

- Giá mỗi vé Power 6/55 là 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải có giá trị cao nhất; trong trường hợp nhiều vé trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 13/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.