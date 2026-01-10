Vietlott 10/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 10/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 10/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 10/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 10/1 - Xổ số Power 6/55 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/1/2026 - Vietlott Power 6/55 10/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn của Vietlott, nổi bật với luật chơi đơn giản và giải Jackpot có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Quay số Power 6/55 diễn ra vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, được tổ chức công khai dưới sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo minh bạch.

- Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé toàn quốc để người chơi cập nhật kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực.

- Người trúng thưởng cần giữ vé nguyên vẹn, không rách, nhàu hay chỉnh sửa, và có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott ủy quyền để làm thủ tục nhận giải.

- Để đối chiếu kết quả chính xác, nên đợi khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc trước khi kiểm tra vé và tiến hành nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể nhận giải tại trụ sở chính, các chi nhánh Vietlott hoặc điểm bán vé ủy quyền. Khi vé trúng được xác minh hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong tối đa 5 ngày làm việc.

- Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại hoặc cần xác minh thêm, Vietlott có thể tạm hoãn chi trả. Việc thanh toán chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức, đảm bảo minh bạch và quyền lợi cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1 dành cho vé trùng toàn bộ 6 số với kết quả quay, khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn nếu chưa có người trúng.

- Giải Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, mức tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy qua các kỳ quay.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có giải phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng cho 4 số trùng và 50.000 đồng cho 3 số trùng.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng giải, người chơi nhận giải có giá trị cao nhất; trường hợp nhiều vé trúng Jackpot, tiền thưởng được chia đều theo quy định Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 10/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.