Vietlott 11/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 11/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 11/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 11/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 11/1 - Xổ số Mega 6/45 11/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 11/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tiến hành quay số mở thưởng Mega 6/45 vào lúc 18h00 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi dễ theo dõi kết quả kịp thời.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Quá trình quay thưởng Mega 6/45 được thực hiện bằng hệ thống máy quay tự động, giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo mỗi kỳ quay diễn ra minh bạch, công bằng và chính xác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý những điểm sau:

- Vé hợp lệ: Vé trúng phải do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời các dãy số trên vé phải trùng với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Thời gian phát hành vé: Chỉ những vé mua trước thời điểm quay số ít nhất 15 phút mới được áp dụng cho kỳ quay đó; vé mua sau sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng giải phải làm thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này, vé trúng sẽ mất hiệu lực để chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể nhận tiền tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền, giúp thủ tục nhanh chóng và tiện lợi.

- Đối với giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trực tiếp trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục, đảm bảo an toàn và bảo mật trong quá trình chi trả.

- Vietlott cam kết thực hiện trao thưởng minh bạch, đúng quy định và đúng thời gian, mang lại sự yên tâm cho người chơi khi nhận giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia.

- Hình thức chi trả: Giải thưởng được thanh toán bằng tiền Việt Nam, đồng thời người trúng có trách nhiệm nộp thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Mua vé online: Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để việc xác minh và nhận thưởng diễn ra nhanh chóng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 11/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.