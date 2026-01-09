Vietlott 9/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 9/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 9/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 9/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 9/1 - Xổ số Mega 6/45 9/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 9/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tổ chức quay số mở thưởng Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả đúng thời điểm.

- Trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Việc quay thưởng Mega 6/45 được thực hiện bằng hệ thống máy quay tự động, có sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác cho từng kỳ quay.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi thực hiện thủ tục nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần ghi nhớ một số điểm quan trọng sau:

- Tính hợp lệ của vé: Vé trúng giải phải do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời các dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả quay của kỳ tương ứng.

- Thời gian phát hành vé: Chỉ những vé được bán trước thời điểm quay số tối thiểu 15 phút mới được tính cho kỳ quay đó; vé mua sau thời gian này sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng giải cần làm thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực để chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với giải thưởng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể nhận tiền tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền, thủ tục nhanh gọn và thuận tiện.

- Trường hợp trúng giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trực tiếp trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất thủ tục, nhằm bảo đảm an toàn và bảo mật khi chi trả.

- Vietlott luôn đảm bảo quy trình trao thưởng minh bạch, đúng quy định và đúng thời gian, giúp người chơi yên tâm khi nhận giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong các trường hợp bị pháp luật hạn chế hoặc cấm tham gia.

- Cách thức chi trả: Giải thưởng được thanh toán bằng tiền Việt Nam, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Mua vé online: Khi mua vé thông qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để việc xác thực và lĩnh thưởng được thực hiện nhanh chóng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 9/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.