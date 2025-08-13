Vietlott 14/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/8/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 14/8. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 14/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 14/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 14/8 - Xổ số Power 6/55 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/8/2025 - Vietlott Power 6/55 14/8

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

– Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút người chơi nhờ luật chơi dễ hiểu và giải Jackpot có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

– Kết quả quay số được tổ chức vào lúc 18h00 mỗi Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, với quy trình giám sát chặt chẽ để đảm bảo công bằng và minh bạch.

– Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ cập nhật ngay qua các kênh chính thức như website, app di động hoặc hệ thống đại lý, giúp người chơi theo dõi thông tin nhanh chóng.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

– Vé số Power 6/55 chỉ được chấp nhận trả thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá hạn sẽ không còn giá trị.

– Người trúng giải cần mang vé còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa đến điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott để làm thủ tục nhận thưởng.

– Để tránh nhầm lẫn, nên kiểm tra và đối chiếu kết quả sau ít nhất 1 giờ kể từ khi Vietlott thông báo chính thức, đảm bảo thông tin đã được xác nhận đầy đủ trước khi lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

– Sau khi người trúng Power 6/55 nộp đủ hồ sơ hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ thực hiện trả thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc. Người nhận có thể chọn nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định hiện hành.

– Trường hợp có tranh chấp quyền sở hữu vé hoặc nghi ngờ gian lận, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

Để thắng giải Jackpot 1 của Power 6/55, người chơi cần có tấm vé chứa 6 con số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng. Giải này có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua từng kỳ cho đến khi có người trúng.

Giải Jackpot 2 dành cho vé khớp 5 số bất kỳ kèm theo số đặc biệt. Giá trị ban đầu là 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy dần nếu chưa có người nhận thưởng.

Ngoài ra, Power 6/55 còn mang đến nhiều giải phụ hấp dẫn:

- Trúng 5 số: Giải Nhất trị giá 40 triệu đồng

- Trúng 4 số: Giải Nhì trị giá 500.000 đồng

- Trúng 3 số: Giải Ba trị giá 50.000 đồng

Lưu ý:

- Giá mỗi dãy số dự thưởng là 10.000 đồng

- Nếu trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải có giá trị cao nhất

- Trường hợp có nhiều vé trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ chia đều theo số vé hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 14/8/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.