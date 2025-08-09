Vietlott 10/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/8/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 10/8. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 10/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 10/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 10/8 - Xổ số Mega 6/45 10/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/8/2025 - Vietlott Mega 6/45 10/8

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 8/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/8/2025

- Vietlott 6/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/8/2025

- Vietlott 3/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/8/2025

- Vietlott 1/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/8/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Xổ số Mega 6/45 của Vietlott được quay số định kỳ vào 18h00 mỗi Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi thuận tiện theo dõi và tham gia đều đặn.

– Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức hoặc hệ thống đại lý trên toàn quốc.

– Với khung giờ ổn định, quy trình minh bạch và công nghệ hiện đại, Mega 6/45 mang đến cho người chơi trải nghiệm an toàn, tiện lợi và phù hợp với lối sống bận rộn ngày nay.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé số Mega 6/45 hợp lệ phải được phát hành từ hệ thống chính thức của Vietlott và có bộ số trùng khớp hoàn toàn với kết quả của kỳ quay tương ứng.

– Người chơi cần hoàn tất việc mua vé tối thiểu 15 phút trước giờ quay thưởng; các vé mua sau thời điểm này sẽ tự động được tính cho kỳ quay tiếp theo.

– Thời hạn nhận thưởng cho vé trúng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết trao thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Đối với các giải Mega 6/45 trị giá dưới 10 tỷ đồng, người trúng thưởng có thể nhận tiền trực tiếp tại các điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott, vừa nhanh gọn vừa tiện lợi.

– Trường hợp giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến văn phòng hoặc chi nhánh Vietlott để thực hiện xác minh và hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo quy định.

– Vietlott cam kết quy trình trả thưởng được thực hiện minh bạch, tuân thủ pháp luật và đảm bảo tối đa quyền lợi cho người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị cấm tham gia theo quy định của pháp luật về trò chơi có thưởng.

– Vé số Vietlott chỉ chấp nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND), mọi hình thức chi trả bằng ngoại tệ đều không được công nhận nhằm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

– Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người tham gia cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi nhận thưởng và nhận được hỗ trợ kịp thời khi cần.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 10/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.