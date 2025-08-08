Vietlott 9/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/8/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 9/8. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 9/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 9/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 9/8 - Xổ số Power 6/55 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/8/2025 - Vietlott Power 6/55 9/8

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 7/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 7/8/2025

- Vietlott 5/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 5/8/2025

- Vietlott 2/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/8/2025

- Vietlott 31/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 31/7/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

– Power 6/55 là hình thức xổ số tự chọn phổ biến của Vietlott, thu hút người chơi nhờ cách chơi đơn giản cùng giải Jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng.

– Kết quả được quay số vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy mỗi tuần, với quy trình kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

– Nếu có sự điều chỉnh về thời gian quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo sớm qua các kênh chính thức như website, ứng dụng hoặc hệ thống đại lý để người chơi dễ theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

– Vé số Power 6/55 chỉ có giá trị nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết quả được công bố. Sau thời gian này, mọi vé trúng thưởng sẽ không còn hiệu lực.

– Người trúng cần mang vé còn nguyên vẹn đến các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Vé phải còn rõ số, không rách nát, tẩy xóa hay bị chỉnh sửa.

– Để tránh nhầm lẫn, người chơi nên kiểm tra kết quả và nhận thưởng sau ít nhất 1 giờ kể từ khi Vietlott công bố chính thức, đảm bảo thông tin được cập nhật đầy đủ và chính xác.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

– Sau khi người trúng giải Power 6/55 nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, Vietlott hoặc các đại lý ủy quyền sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong thời gian không quá 5 ngày làm việc. Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản, tùy theo lựa chọn và quy định cụ thể.

– Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu vé hoặc có dấu hiệu gian lận, việc chi trả sẽ được tạm hoãn. Vietlott sẽ chờ kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền trước khi giải quyết, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

Để chinh phục giải Jackpot 1 của Power 6/55, người chơi cần sở hữu tấm vé có đủ 6 con số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay số. Giải thưởng này bắt đầu từ mức 30 tỷ đồng và sẽ được cộng dồn liên tục qua các kỳ nếu chưa có người trúng.

Bên cạnh đó, giải Jackpot 2 sẽ dành cho những ai trúng 5 số bất kỳ cùng với số đặc biệt. Giá trị khởi điểm của giải là 3 tỷ đồng và cũng sẽ được tích lũy qua các kỳ quay thưởng cho đến khi có người trúng.

Ngoài hai giải đặc biệt, Power 6/55 còn mang lại nhiều phần thưởng giá trị khác như:

- Trùng 5 số: Nhận Giải Nhất trị giá 40 triệu đồng

- Trùng 4 số: Nhận Giải Nhì trị giá 500.000 đồng

- Trùng 3 số: Nhận Giải Ba trị giá 50.000 đồng

Một vài quy định người chơi cần nhớ:

- Giá vé cho mỗi dãy số là 10.000 đồng

- Nếu cùng lúc trúng nhiều giải, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất

- Trong trường hợp có nhiều người cùng trúng Jackpot, giải sẽ được chia đều theo số lượng vé trúng hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 7/8/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.